Украина переводит часы в день выборов: что нужно знать

Перевод времени в Украине 2020 (Фото: РБК-Украина)

В Украине в последнее воскресенье октября нужно будет перевести стрелки часов

В Украине традиционно в конце октября будут переводить время, с летнего на зимнее. 25 октября в 4:00 утра по киевскому времени вся страна переведет часовую стрелку на один час назад. Стоит отметить, что перевод времени в 2020 году совпадает с днем проведения местных выборов.

Действие летнего времени в Украине заканчивается согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке отчисления времени на территории Украины". Как установили народные депутаты еще в 1996 году, на территории Украины ежегодно дважды в год переводят стрелки часов. В последнее воскресенье марта – на 1 час вперед и в последнюю неделю октября – на 1 час назад.

Перевод часов стоит учитывать во время планирования своего дня и тем, кто собирается 25 октября отправиться в путешествие.

Причины перевода времени

Основная причина перевода часов – экономия электроэнергии и первыми перевод часов начали практиковать в Англии. Однако со временем экономисты подсчитали, что реальная экономия электроэнергии составляет от 1% до 3%. Многие страны стали отказываться от сезонного перевода стрелок часов.

В Украине законопроекты об отмене перевода времени инициировались несколько раз, но поддержки они не получили. Также этот вопрос регулярно поднимают в Европарламенте.

Влияние перевода времени на человека

Большинство украинцев жалуются на нарушение сна, обострение хронических заболеваний, раздражительность, вялость, слабость и потерю работоспособности в первые дни после перевода часов.

Чтобы минимизировать последствия изменения графика, врачи рекомендуют за неделю до перевода стрелок начинать сдвигать время отхода ко сну и подъема – на 15 минут в день. Также нужно больше гулять на свежем воздухе в дневное время, полноценно питаться.

Накануне не стоит выполнять тяжелые физические нагрузки, отправляться в дальние путешествия, а стрессы лучше минимизировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты рассказали, как легко адаптироваться к переводу времени.

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