Потужна магнітна буря в грудні дозволить побачити північне сяйво в несподіваних місцях

Магнітна буря в грудні викличе північне сяйво (фото: freepik)

Найсильніша магнітна буря грудня дозволить побачити північне сяйво в незвичайних для цього явища місцях планети.

Вогні з'являться над небом таких штатів США, як Пенсільванія, Айова і Орегон, а також Москви, Санкт-Петербурга, Юрмали, повідомляє CNN.

Так, за даними американського центру прогнозу космічної погоди, геомагнітна буря 9-11 грудня означає ймовірність північного сяйва, збоїв в комунікаціях і радіоперешкод.

Там повідомили, що 9 грудня була слабка буря (G1), 10-го - сильна (G3), а 11-го очікується помірна (G2).

Астрофізики кажуть, що такий сплеск збігається з початком 25-го циклу сонячної активності. Цей період буде тривати 11 років, і для нього характерні штормові явища на поверхні сонячних піків і сонячні бурі.

Вчені пояснюють сонячну активність великою кількістю плям на зірці. В результаті чого спостерігаються рентгенівські спалахи, корональні викиди маси або корональні діри. Всі ці явища впливають на магнітне поле Землі, породжуючи магнітні бурі і полярні сяйва.

Перші збурення в магнітосфері Землі почалися вранці 9 грудня, а в ніч на 10 грудня почалася магнітна буря, що триватиме більше доби.

Високоенергетичні частинки, які з'являються з сонячних плям і спрямовуються на Землю, можуть викликати високочастотні перешкоди, збої комунікації та електроживлення на нашій планеті.

В Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН показали інтенсивність магнітної бурі на схемі.

Магнітна буря в грудні (скрін: tesis.lebedev.ru)

Раніше ми писали, що астрофізики назвали всі дати магнітних бур у грудні, а лікарі розповіли, як уникнути проблем зі здоров'ям.