Мосейчук расплакалась в прямом эфире: "мама услышала сердце погибшего сына"

Две семьи из Львова и Крыма объединило горе утраты и радость жизни

Виктор Маршал - уроженец Крыма, который после оккупации ушел на восток добровольцем, именно там и начались проблемы с сердцем. Спасти его могла только трансплантация, но шансов получить новое сердце было мало. Виктор уже прощался с семьей, когда произошло чудо - чудо через горе.

Донором стал 29-летний Игорь, у которого внезапно разорвалась врожденная аневризма. Парень незадолго до смерти стал отцом, и сына назвали в его честь. Казалось, вся жизнь впереди, но незадолго до трагедии он сказал маме - если с ним что-то произойдет, хотел бы отдать свои органы ради спасения других людей.

Скрин: Львовянин Игорь с женой и сыном незадолго до смерти

Трансплантацию Виктору успели сделать врачи Львовской больницы скорой помощи и столичного Института сердца.

Людмила смогла услышать, как бьется сердце ее сына

Впервые мама Людмила и спасенный Виктор встретились во время особенного выпуска ТСН к 30-летию Независимости Украины! Наталья Мосейчук дала возможность через стетоскоп услышать сердцебиение в груди Виктора. Уже три месяца там бьется сердце ее погибшего родного сына Игоря.

"Людмила, вот, послушайте сердце вашего сына... Знаю, вам тяжело, мне тоже. Никто не может сдержать слез, ваша история невероятная! Людмила, огромное спасибо за ваш гражданский подвиг, и за ваш материнский подвиг... Виктор, теперь вы живите за двоих", - сказала сквозь слезы Наталья Мосейчук.

Скрин: Женщина услышала, как бьется сердце ее погибшего сына

Отметим, что только за полгода в Украине было сделано рекордное количество пересадок - 126 спасенных жизней. Половина из них - это посмертное донорство.

А после этого эфира родственники погибшего пациента, которые до этого не хотели давать разрешение на забор органов в Львовской больнице скорой помощи, подписали документ на согласие.