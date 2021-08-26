Мосейчук розплакалася в прямому ефірі: "мама почула серце загиблого сина"

Телеведуча Наталія Мосейчук не змогла стримати сліз під час прямого ефіру, присвяченого темі донорства в Україні. Цей напрямок в хірургії зробив величезний прорив за останні два роки, сотні людей були врятовані. Одним з них став український герой, 52-річний Віктор, якому пересадили серце 29-річного хлопця.
Людмила, мама загиблого хлопця, вперше зустрілася з чоловіком, життя якого врятував її син. У прямому ефірі вона змогла почути, як б'ється серце її дитини.
Віктор Маршал - уродженець Криму, який після окупації пішов на схід добровольцем, саме там і почалися проблеми з серцем. Врятувати його могла тільки трансплантація, але шансів отримати нове серце було мало. Віктор вже прощався з родиною, коли сталося диво - диво через горе.
Донором став 29-річний Ігор, у якого раптово розірвалася вроджена аневризма. Хлопець незадовго до смерті став батьком, і сина назвали на його честь. Здавалося, все життя попереду, але незадовго до трагедії він сказав мамі - якщо з ним щось станеться, хотів би віддати свої органи заради порятунку інших людей.
Скрін: Львів'янин Ігор з дружиною і сином незадовго до смерті
Трансплантацію Віктору встигли зробити лікарі Львівської лікарні швидкої допомоги та столичного Інституту серця.
Вперше мама Людмила та врятований Віктор зустрілися під час особливого випуску ТСН до 30-річчя Незалежності України! Наталія Мосейчук дала можливість через стетоскоп почути серцебиття в грудях Віктора. Вже три місяці там б'ється серце її загиблого рідного сина Ігоря.
"Людмила, ось, послухайте серце вашого сина... Знаю, вам важко, мені теж. Ніхто не може стримати сліз, ваша історія неймовірна! Людмила, величезне спасибі за ваш громадянський подвиг, і за ваш материнський подвиг... Вікторе, тепер ви живите за двох", - сказала крізь сльози Наталія Мосейчук.
Скрін: Жінка почула, як б'ється серце її загиблого сина
Відзначимо, що тільки за півроку в Україні було зроблено рекордну кількість пересадок - 126 врятованих життів. Половина з них - це посмертне донорство.
А після цього ефіру родичі загиблого пацієнта, які до цього не хотіли давати дозвіл на забір органів у Львівській лікарні швидкої допомоги, підписали документ на згоду.
Що відчуває мама, коли вона чує серце сіна в чужому тілі? Це знає поки одна мама - пані Людмила, яка вчора пережила цей щемливий і одночасно трагічний момент. Більш за все боялася подивитися ій в очі. А подивившись не змогла стриматися усвідомивши що їй довелося пережити і прийняти. Дивіться відео. Пан Віктор з Криму та пані Людмила зі Львова.... Син пані Людмили - Ігор - майже ровесник Незалежності - трагічно загинув, раптово, неочікувано - розірвалась вроджена аневризма. Його серце отримав пан Віктор. Тепер у її телефоні він записаний як"Віра-Надія". Вона повірила, що разом з сином може врятувати інше життя. Їх перша зустріч відбулася у прямому ефірі ТСН на 1+1. Ми слухали як б ' ється живе серце загиблого Ігора. Диво крізь горе. Ми плакали всією країною. Це вражаюча історія про жертовність та громадський зв'язок українських родин, медиків, про віру, надію і любов попри всі випробування. Щира вдячність всім, хто рятує життя і хто дарує його. А сьогодні журналіст ТСН Ірина Маркевич, яка готувала сюжет про Віктора і Людмилу, вразила новиною! Лікарі львівської швидкої показали наш ефір родичам загиблого і вони підписали дозвіл на забір органів. Неймовірне важке рішення, прийняте заради життя. Низький уклін таким мужнім людям.Posted by Наталія Мосейчук on Wednesday, August 25, 2021
Раніше українські ведучі розповіли про казуси, які траплялися з ними під час прямих ефірів.