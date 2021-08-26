Мосейчук розплакалася в прямому ефірі: "мама почула серце загиблого сина"

Дві родини зі Львова та Криму об'єднало горе втрати та радість життя

Віктор Маршал - уродженець Криму, який після окупації пішов на схід добровольцем, саме там і почалися проблеми з серцем. Врятувати його могла тільки трансплантація, але шансів отримати нове серце було мало. Віктор вже прощався з родиною, коли сталося диво - диво через горе.

Донором став 29-річний Ігор, у якого раптово розірвалася вроджена аневризма. Хлопець незадовго до смерті став батьком, і сина назвали на його честь. Здавалося, все життя попереду, але незадовго до трагедії він сказав мамі - якщо з ним щось станеться, хотів би віддати свої органи заради порятунку інших людей.

Скрін: Львів'янин Ігор з дружиною і сином незадовго до смерті

Трансплантацію Віктору встигли зробити лікарі Львівської лікарні швидкої допомоги та столичного Інституту серця.

Людмила змогла почути, як б'ється серце її сина

Вперше мама Людмила та врятований Віктор зустрілися під час особливого випуску ТСН до 30-річчя Незалежності України! Наталія Мосейчук дала можливість через стетоскоп почути серцебиття в грудях Віктора. Вже три місяці там б'ється серце її загиблого рідного сина Ігоря.

"Людмила, ось, послухайте серце вашого сина... Знаю, вам важко, мені теж. Ніхто не може стримати сліз, ваша історія неймовірна! Людмила, величезне спасибі за ваш громадянський подвиг, і за ваш материнський подвиг... Вікторе, тепер ви живите за двох", - сказала крізь сльози Наталія Мосейчук.

Скрін: Жінка почула, як б'ється серце її загиблого сина

Відзначимо, що тільки за півроку в Україні було зроблено рекордну кількість пересадок - 126 врятованих життів. Половина з них - це посмертне донорство.

А після цього ефіру родичі загиблого пацієнта, які до цього не хотіли давати дозвіл на забір органів у Львівській лікарні швидкої допомоги, підписали документ на згоду.