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"Мос*алі - це мерзость": герой мемов "Четкий паца" пошел служить в ВСУ и уничтожает оккупантов

Четкий паца пошел в ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

"Четкий паца из Ровно", являющийся автором мемной фразы "Это мерзость", воюет в составе 68-й егерской бригады ВСУ на Донецком направлении.

Об этом рассказали в штабе Операции Объединенных сил на Facebook.

Что известно о герое мэмов

Иван Мартынов, известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ровно". Именно его фраза – "это мерзость", сказанная об экономической ситуации в 2014 году, – стала одним из самых популярных мемов далеко за пределами вебпространства.

Сегодня Иван уверен, что "москали – это мерзость", и без сожаления уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

Несмотря на широкую популярность Ивана и его творчества, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет.

"Дембель получился не очень продолжительный. После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", – рассказывает он.

Иван вспоминает, как 24 февраля еще сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", –рассказал пехотинец 68-й егерской бригады.

Иван Мартынов после нашей победы планирует жениться и уехать путешествовать и посмотреть мир.

Иван Мартынов воюет в ВСУ (фото: facebook.com/JFTaskForce)

Известные мемы "Четкого пацы"

Как мы ранее писали, Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове.

Также Макс Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.

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