Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине
Весна в Украине будет холодной и поздней, ведь морозы ожидаются даже в апреле. Прохладная погода будет и после Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая.
Таким неутешительным прогнозом поделился синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.
По словам Леонида Горбаня, морозная погода не завершится в марте, ведь минусовая температура ожидается и в начале апреля. Да и конец второго месяца весны особо теплом не будет радовать.
"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - рассказывает Горбань.
Синоптик отметил, что рассчитывать на раннюю весну не стоит.
"Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил он.
Кроме того Горбань подчеркнул, что в мае также не будет жары. Ведь после пасхальных праздников (2 мая) ожидается несколько волн похолодания.
Ранее синоптики предупредили о похолодании с мокрым снегом и дождем, которое затянется почти до конца недели, но затем потепление снова вернется в страну.
Отметим, что экологи прогнозируют в 2021 сильную засуху, которая может повлиять на урожайность и пересыхание рек.