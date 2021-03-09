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Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 11:15
Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине Прогноз погоды на весну в Украине (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Весна в Украине будет холодной и поздней, ведь морозы ожидаются даже в апреле. Прохладная погода будет и после Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая.

Таким неутешительным прогнозом поделился синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.

По словам Леонида Горбаня, морозная погода не завершится в марте, ведь минусовая температура ожидается и в начале апреля. Да и конец второго месяца весны особо теплом не будет радовать.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - рассказывает Горбань.

Синоптик отметил, что рассчитывать на раннюю весну не стоит.

"Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил он.

Кроме того Горбань подчеркнул, что в мае также не будет жары. Ведь после пасхальных праздников (2 мая) ожидается несколько волн похолодания.

Ранее синоптики предупредили о похолодании с мокрым снегом и дождем, которое затянется почти до конца недели, но затем потепление снова вернется в страну.

Отметим, что экологи прогнозируют в 2021 сильную засуху, которая может повлиять на урожайность и пересыхание рек.

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