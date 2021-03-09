Заморозит, а потом зальет холодными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз

Погода в Украине в течение ближайших дней будет испытывать наше терпение морозами и холодными дождями со снегом, следом за которыми придет потепление. Свежие карты погоды и прогноз с 9 по 13 марта - читайте в нашем материале.

Так, во вторник, 9 марта, нас ждет морозная ночь (-3... -9 градусов), а днем температура около нуля. На Юге теплее - от 0 до +5 днем и -1... -5 ночью. Осадки в этот день маловероятны.

Погода в Украине 9 марта (скрин: meteo.gov.ua)

10-11 марта температура днем выровняется по стране - будет -1... +4 (на Закарпатье +4... +6). Ночью морозы усилятся - на Севере -11... -13, на остальных территориях -4... -9, а в Крыму ночью +1... -1. Небольшой снег возможен на Западе, в Винницкой, Одесской области 10 числа, 11-го - без осадков.

Погода в Украине 10-11 марта (скрин: meteo.gov.ua)

А 12 марта температура немного изменится на Западе - тут потеплеет до +4... +7 днем, ночью +1... -3. На Юге +2... +5 градусов днем, ночью от -1 до -6 градусов. На Севере и в Центре днем +3... -2 градуса, ночью -4... -9, на Востоке днем -1... -3, ночью от -9 до -12 мороза.

Большую часть страны накроет атмосферным фронтом - с дождями и мокрым снегом (кроме восточных областей, юго-востока и Крыма).

Погода в Украине 12 марта (скрин: meteo.gov.ua)

13 марта осадки сместятся на Восток и северо-восток, небольшой дождь на крайнем западе. При этом ожидается повышение температуры до +4... +11 днем, ночью около нуля, на Востоке и в северо-восточных областях в этот день прохладно - от 0 до +4 днем и до -7 ночью.

Погода в Украине 13 марта (скрин: meteo.gov.ua)