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2021 год будет бить рекорды: в Украине прогнозируют сильную засуху

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 15:28
2021 год будет бить рекорды: в Украине прогнозируют сильную засуху В Украине в 2021 году будет засуха (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Экологи прогнозируют, что 2021-й год станет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопросы по питьевой воде будет обостряться, как в нашей стране, так и во всем мире.

Об этом нам рассказали в пресс-службе Национального экологического совета Украины.

"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - говорят эксперты.

Как повышение температуры повлияет на урожайность

Такие изменения климата могут спровоцировать преждевременное созревание яровых культур и одновременно снизить их урожайность. А вот условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными. Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На Север переместятся и зоны выращивания сои и подсолнечника.

А выращивание кукурузы может стать проблематичным. Также прогнозируется распространение различных болезней растений, вредителей, активизируются сорняки.

Климатические изменения чреваты стихийными явлениями

По прогнозу экологов, в южных областях (Николаевской, Херсонской, Одесской) станут частыми засухи и суховеи - их количество в ближайшие годы вырастет на 15-30%. В Центре участятся град, сильные ветры. А вот на Запад придут частые обильные дожди, поэтому наводнений там не избежать.

"От неестественно жаркого климата в первую очередь будут страдать малые водотоки. Они будут мелеть, пересыхать. За последние двадцать лет с карты Украины исчезло более десяти тысяч малых рек", - говорят экологи.

Они настаивают на том, что Украине нужна продуманная государственная водная программа, которая бы смогла уберечь большую часть водоемов от катастрофы.

Ранее ученые рассказали, будет ли в Украине весеннее наводнение, и в каких регионах и почему реки могут выйти из берегов.

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