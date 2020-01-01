Мороз и снегопады: синоптик дал прогноз на самый холодный месяц

Погода в Украине зимой 2020 будет переменчивой, а январь обещает быть самым холодным месяцем этого года.

По словам народного синоптика Назария Данилюка, о теплом режиме погоды, который наблюдался в течение всего декабря прошлого года, стоит пока что забыть. Хотя, говорит специалист, первые дни января будут довольно терпимыми.

"В первой половине месяца ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, температура будет колебаться от ноля до четырех градусов ниже нуля по Цельсию", - говорит синоптик.

Но уже в середине января украинцев ожидают морозы до -11 днем, а на Крещение столбики опустятся чуть ли не до 20 градусов ниже ноля.

Кроме того, по всей территории страны Данилюк прогнозирует обильные снегопады, которые продолжатся и в первых числах февраля. Правда, последний зимний месяц будет менее суровым, чем его предшественник.

"Февраль принесет с собой небольшое потепление, а температура воздуха в первой половине будет довольно аномальной для этого месяца. А после 15 числа столбики термометров поползут вверх", - сказал эксперт и добавил, что "в народе не зря говорят: какова на Покров погода, такой будет и зима".

Также Данилюк прогнозирует всей стране довольно теплый март: солнечный и без сильных осадков.