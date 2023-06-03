Мороз у червні не за горами? Синоптик попередив про серйозну негоду

В Україні раптово знизилася денна температура, і прийшло похолодання. Однак це ще не кінець, адже синоптики починають попереджати про заморозки.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кибальчича.

Якою буде погода найближчими днями

Синоптик зазначає, що у зв'язку з проходженням холодного фронту та повітряної маси з півночі спостерігатиметься зниження температури практично у всіх областях, за винятком Приазов'я і крайнього сходу.

"Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі, місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим", - написав він.

Зокрема, він додає, що в Карпатах навіть можуть бути заморозки.

Погода на 4 червня

У західних та північних областях буде малохмарно та без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

На крайній півночі та в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту від 3 градусів морозу до нуля. При цьому вдень температура зберігатиметься від 18 до 23 градусів тепла.

У центральних областях буде малохмарно, а опадів - не очікується. Температура повітря вночі буде від 6 до 11 градусів вище нуля, вдень - від 19 до 24 градусів.

У південних та східних областях - мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, у Криму - до 16 градусі вище нуля; вдень від 19 до 24 градусів.

Скриншот: meteoprog.com