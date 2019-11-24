Мороз будет грызть щеки: украинцев предупредили о холоде и штормовом ветре

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, не принесет тепло - ожидается морозное начало недели преимущественно без существенных осадков, за исключением западных регионов и Винницкой области. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Холодную погоду в нашей стране провоцирует антициклон Quincу, который блокирует атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные теплые воздушные потоки, уточнила эксперт.

Поэтому в Украине мороз и дальше будет "грызть наши носы и щеки".

Также синоптик рассказала о порывах ветра. Направление потоков - юго-западное, сила ветра составит от 5 до 12 метров в секунду. Есть вероятность штормового ветра в Приазовье.

Температура воздуха 25 ноября в течение дня ожидается в среднем по стране от -3 о +4. В ночное время градусники покажут от -9 до -3 градусов.

Погода в Украине 25 ноября принесет мороз до -9 градусов (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Теплее будет на Западе и Юге: ночью прогнозируется от -3 до +3 градусов, днем ​​от +1 до +6 градусов, а на Закарпатье температура воздуха составит от +6 до +10 градусов.

В столице 25 ноября будет холодная сухая погода. В Киеве столбики термометров днем будут колебаться в пределах -2... +2 градуса, а в ночное время ожидается от -7 до -5 градусов.

Диденко добавила, что с 28 ноября ожидается потепление вместе с осадками.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)