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Потепление в Украине: синоптик уточнила прогноз

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 16:42
Потепление в Украине: синоптик уточнила прогноз
Погода в Украине в ноябре (Фото: РБК-Украина)

В воскресенье в Украине ожидается мороз до -12 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, ожидается холодная, преимущественно без осадков. Прогнозируется сильный ветер в западных, южных и юго-восточных регионах. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

В ночное время в среднем по стране температура воздуха составит от -4 до -12 градусов.

Днем ожидается от -3 до +4 градусов. В западных областях и в Крыму будет значительно теплее - столбики термометров покажут +6... +9 градусов.

Из-за антициклона в Украине осадки маловероятны.

Потепление в Украине: синоптик уточнила прогноз

Погода в Украине в ноябре (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В столице в воскресенье будет холодная погода, ветрено и без осадков. Температура воздуха в Киеве ночью составит около -4... -7 градусов, днем ожидается около 0 градусов.

По прогнозу синоптиков, потепление в Украину может прийти уже с четверга - 28 ноября.

Отметим, что перед этим в Украинском гидрометцентре рассказывали, что температура будет подниматься уже с 25 ноября, а 26 ноября уйдут дневные морозы.

Потепление в Украине: синоптик уточнила прогноз

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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