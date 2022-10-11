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Морква по-корейськи на зиму: простий рецепт гостренької закуски

Морква по-корейські на зиму (скріншот: YouTube/Alina FooDee)
Автор: Світлана Мащенко

Коли морква добряче вродила, коштує недовго, варто заготовитися на зиму гостренькою та ароматною закускою, яка в народі давно прижилася з назвою "морква по-корейськи".

Рецепт ми підгледіли на каналі Дача. Сад і город.

Складники:

  • Морква - 1 кг
  • Часник - 6-8 зубчиків
  • Олія рослинна - 0,5 склянки
  • Цукор - 4 ст. л.
  • Сіль - 3 ст. л.
  • Оцет 9% - 3 ст. л.
  • Спеції - 2 ч. л. (обов'язково присутність коріандру та чорного перцю)
  • Гострий перець

Така морква довго зберігатиметься в банках (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Покрокове приготування

Моркву очистити і натерти на терці для корейської моркви. Часник очистити і натерти на дрібній терці. Перемішати моркву з часником і зі спеціями.

На дно простерилізованої банки покласти маленький шматочок гострого перцю і щільно заповнити банку морквою.

Β банку залити окріп і витримати 10 хвилин. Злити воду з моркви, відлити пів склянки, додати олію, сіль, цукор, після закипання оцет.

Розлити маринад по банкам. Банки закатати, перевернути вгору дном, укутати і залишити до повного остигання. Зберігати моркву по-корейськи в прохолодному місці.

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