Морква по-корейськи на зиму: простий рецепт гостренької закуски

Складники:

Морква - 1 кг

Часник - 6-8 зубчиків

Олія рослинна - 0,5 склянки

Цукор - 4 ст. л.

Сіль - 3 ст. л.

Оцет 9% - 3 ст. л.

Спеції - 2 ч. л. (обов'язково присутність коріандру та чорного перцю)

Гострий перець

Така морква довго зберігатиметься в банках (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Покрокове приготування

Моркву очистити і натерти на терці для корейської моркви. Часник очистити і натерти на дрібній терці. Перемішати моркву з часником і зі спеціями.

На дно простерилізованої банки покласти маленький шматочок гострого перцю і щільно заповнити банку морквою.

Β банку залити окріп і витримати 10 хвилин. Злити воду з моркви, відлити пів склянки, додати олію, сіль, цукор, після закипання оцет.

Розлити маринад по банкам. Банки закатати, перевернути вгору дном, укутати і залишити до повного остигання. Зберігати моркву по-корейськи в прохолодному місці.