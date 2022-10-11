Морковь по-корейски на зиму: простой рецепт остренькой закуски

Когда морковь изрядно уродила, стоит недолго, нужно заготовиться на зиму остренькой и ароматной закуской, которая в народе давно прижилась под названием "морковь по-корейски".
Рецепт мы подсмотрели на Дача. Сад і город.
Такая морковь будет долго храниться в банках (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Перемешать морковь с чесноком и со специями.
На дно простерилизованной банки положить небольшой кусочек острого перца и плотно заполнить банку морковью.
Β банку залить кипяток и выдержать 10 минут. Слить воду из моркови, отлить пол стакана, добавить растительное масло, соль, сахар, после закипания уксус.
Разлить маринад по банкам. Банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить морковь по-корейски в прохладном месте.
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