MORGENSHTERN уже не нужен: когда украинцы перестанут слушать российский шлак

MORGENSHTERN и прочие российские поп-исполнители скоро будут абсолютно не востребованы в Украине. Дело в том, что у молодых украинцев сегодня формируются абсолютно отменные от их российских сверстников принципы, тренды и идеалы.

Украинская музыка эволюционировала

Во время разговора один из гуру украинского шоу-биза отметил, что украинская музыка эволюционирует вместе с элитами. И именно сейчас в нашей стране формируется новый слой общества, который будет задавать новые требования к исполнителям - нынешним и будущим.

"У нас идет перезагрузка элит и в Украине нет примера успешного человека, так как все они находятся за границей. Элиты определяют мейнстрим. Когда у нас появятся представители золотой молодежи, известные люди, родители которых будут не зашкваренные, до тех пор у нас подобная среда не может быть на виду и не может продуцировать новых персонажей, особенно в музыкальной сфере. Так как у нас нет элит и нет успешной, денежной среды, где есть роскошь, дорогие машины, и где может возникнуть поющий персонаж", - сказал Ясинский.

Кадр из видео: Михаил Ясинский в студии "Люкс ФМ"

По его словам, в нашей стране слишком долго переживали, что будут слушать взрослые люди, а на молодежь не обращали внимания.

Именно поэтому, когда школьники повзрослели, пошли в университеты и у них появились карманные деньги, они стали требовать таких "успешных певцов", как MORGENSHTERN, Даня Милохин и прочих.

MORGENSHTERN будет абсолютно не нужен украинцам

Вместе с тем продюсер уверен: в ближайшие годы украинские исполнители предложат молодым слушателям продукт, который удовлетворит все их потребности, и который отвлечет от популярных сегодня низкосортных российских артистов.

"Образ социально успешного человека, который продуцирует MORGENSHTERN, не совпадает с определенным социокультурным мейнстримом, который складывается в Украине. Есть некая вероятность, что украинцу не нужен MORGENSHTERN", - сказал он.

Ясинский считает, что мы должны создать собственную музыкальную вселенную и сделать ее интереснее чужой, однако, какой он будет, пока никто не знает.

Сейчас, по мнению продюсера, украинский шоу-бизнес похож на привокзальный базарчик, на котором можно найти настоящие бриллианты и таланты, но он все еще достаточно хаотичен.



Добавим, что даже продюсеры из РФ говорят, что "большая часть современной российской музыки является шлаком".

"Мы слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки", - заявил в одном из интервью композитор Максим Дунаевский.