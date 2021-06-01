MORGENSHTERN уже не нужен: когда украинцы перестанут слушать российский шлак
MORGENSHTERN и прочие российские поп-исполнители скоро будут абсолютно не востребованы в Украине. Дело в том, что у молодых украинцев сегодня формируются абсолютно отменные от их российских сверстников принципы, тренды и идеалы.
Такое мнение высказал в эфире "Люкс Подкаста" известный украинский продюсер Михаил Ясинский.
Украинская музыка эволюционировала
Во время разговора один из гуру украинского шоу-биза отметил, что украинская музыка эволюционирует вместе с элитами. И именно сейчас в нашей стране формируется новый слой общества, который будет задавать новые требования к исполнителям - нынешним и будущим.
"У нас идет перезагрузка элит и в Украине нет примера успешного человека, так как все они находятся за границей. Элиты определяют мейнстрим. Когда у нас появятся представители золотой молодежи, известные люди, родители которых будут не зашкваренные, до тех пор у нас подобная среда не может быть на виду и не может продуцировать новых персонажей, особенно в музыкальной сфере. Так как у нас нет элит и нет успешной, денежной среды, где есть роскошь, дорогие машины, и где может возникнуть поющий персонаж", - сказал Ясинский.
Кадр из видео: Михаил Ясинский в студии "Люкс ФМ"
По его словам, в нашей стране слишком долго переживали, что будут слушать взрослые люди, а на молодежь не обращали внимания.
Именно поэтому, когда школьники повзрослели, пошли в университеты и у них появились карманные деньги, они стали требовать таких "успешных певцов", как MORGENSHTERN, Даня Милохин и прочих.
MORGENSHTERN будет абсолютно не нужен украинцам
Вместе с тем продюсер уверен: в ближайшие годы украинские исполнители предложат молодым слушателям продукт, который удовлетворит все их потребности, и который отвлечет от популярных сегодня низкосортных российских артистов.
"Образ социально успешного человека, который продуцирует MORGENSHTERN, не совпадает с определенным социокультурным мейнстримом, который складывается в Украине. Есть некая вероятность, что украинцу не нужен MORGENSHTERN", - сказал он.
Ясинский считает, что мы должны создать собственную музыкальную вселенную и сделать ее интереснее чужой, однако, какой он будет, пока никто не знает.
Сейчас, по мнению продюсера, украинский шоу-бизнес похож на привокзальный базарчик, на котором можно найти настоящие бриллианты и таланты, но он все еще достаточно хаотичен.
Добавим, что даже продюсеры из РФ говорят, что "большая часть современной российской музыки является шлаком".
"Мы слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки", - заявил в одном из интервью композитор Максим Дунаевский.
Напомним, что Святослав Вакарчук и alyona alyona спели о детях, которые пострадали от российско-украинской войны.
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