Монтаж на новому рівні. 10 кращих додатків для покращення відео на iPhone та Android

Fotor

Платформи: iOS та Android

Fotor, відомий бренд у сфері візуального дизайну, нещодавно представив відеоредактор для користувачів будь-якого рівня підготовки. Тепер створювати професійні відео стало простіше та швидше.

Fotor пропонує найновіший інструмент для покращення відео на базі штучного інтелекту. З його допомогою ви зможете легко підвищити чіткість та роздільну здатність відео на своїх мобільних пристроях.

Ключові особливості

Поліпшіть якість відео одним клацанням миші

Усуньте розмитість і збільште різкість відео, як за помахом чарівної палички

Виправте та поверніть автентичний колір відео

Автоматично висвітлить та виправте недоекспонований відеокліп

Fotor (фото: Fotor)

PowerDirector

Платформи: iOS та Android

Створюйте чудові та високоякісні відеоролики легко та швидко за допомогою додатка PowerDirector. Він пропонує широкий набір інструментів для редагування відео, включаючи видалення фону, відеоефекти та найголовніше - інструмент покращення якості відео.

Усього кількома кліками ви зможете легко підвищити якість свого відео. PowerDirector автоматично відновлює природні кольори, яскравість, контрастність, баланс та чіткість відео за лічені секунди.

Ключові особливості

Комплексний додаток для редагування відео

Інструмент для покращення відео на базі штучного інтелекту, що включає шумозаглушення, видалення розмитості, корекцію кольору, стабілізацію відео тощо.

Експортуйте відео як 4K

PowerDirector (фото: Fotor)

CapCut

Платформи: iOS та Android

Як відомий бренд-гігант з редагування та створення відео, CapCut може стати вашим вибором, якщо ви ентузіаст. Цей додаток, який дозволяє вам створювати чудові відео для будь-яких цілей, особливо для TikTok.

Ви можете не тільки легко та швидко редагувати свій відеокліп, але й створювати професійний відеоконтент за допомогою його встановлених шаблонів та інструментів.

Ключові особливості

Простий у використанні

Приголомшливі результати покращення

Доступні додаткові інструменти для створення чудових відеопроектів

CapCut (фото: Fotor)

InShot

Платформи: iOS та Android

Якщо ви шукаєте додаток, який може легко вивести відео на новий рівень, навіть якщо у вас немає досвіду або навичок редагування, спробуйте InShot.

Ви можете насолоджуватися ефектами ШІ, автоматичними субтитрами, видаленням фону відео ШІ, інтелектуальним відстеженням, колажем та інструментами автоматичного налаштування InShot.

Для новачків ви можете використовувати інструмент Auto Adjust, щоб миттєво покращити свої відео одним натисканням.

Ключові особливості

Додаток для редагування відео на базі штучного інтелекту

Широкий вибір інструментів для покращення візуального ефекту вашого відео

Автоматично збільшуйте чіткість відео без будь-яких турбот

InShot (фото: Fotor)

AI Video Enhancer - HiQuality

Платформа: iOS та Android

Як випливає з назви, HiQuality допоможе вам підвищити якість відео на вашому мобільному телефоні. Це професійний інструмент, який використовує технологію штучного інтелекту для покращення завантажених відеороликів.

HiQuality усуває розмитість, відновлює деталі та виправляє всі недоліки, роблячи ваше відео чіткішим.

Ключові особливості

Підтримка алгоритму штучного інтелекту для забезпечення найкращого досвіду

Відмінний додаток для покращення відео різних типів, включаючи портрети, аніме, мультфільми, пейзажі

Доступний ексклюзивний інструмент для відновлення старих плівок, особливо для чорно-білих відеокліпів

AI Video Enhancer - HiQuality (фото: Fotor)

Filmora

Платформа: iOS та Android

Filmora - це додаток, за допомогою якого ви можете редагувати відео через технології штучного інтелекту. Воно пропонує все, що вам знадобиться для покращення вашого відео, від базових інструментів редагування до професійних функцій.

Ключові особливості

Відеоредактор на базі штучного інтелекту, що включає широкий спектр інструментів: функцію автоматичного обрізання, видалення ШІ, динамічні субтитри, функцію перетворення тексту на відео та багато іншого

Простий у використанні інструмент для покращення відео

Filmora (фото: Fotor)

Winkit

Платформи: iOS та Android

Winkit - ще один відмінний додаток, який допоможе вам швидко і легко, абсолютно безкоштовно, покращити якість відео. Лише одним дотиком ви зможете відреставрувати старі ролики.

Winkit також дозволяє підвищити роздільну здатність відео до 2K і 4K за допомогою функції розширення. Крім того, додаток допоможе вам покращити та стабілізувати відео без використання складного програмного забезпечення.

Ключові особливості

Потужний режим автоматичного відновлення рекомендацій, який покращить ваше відео до найкращої якості

Також доступні інструменти для редагування, які виведуть відео на новий рівень

Winkit (фото: Fotor)

AI Video Enhancer - Utool

Платформи: Android

Utool - це додаток для покращення відео, який не можна пропустити, якщо ви шукаєте професійний інструмент для підвищення якості відео або очищення розмитих роликів на своєму мобільному телефоні.

Utool дозволяє легко перетворити старе або розмите відео на кліп високої якості. Завдяки технології штучного інтелекту, вам потрібно лише один дотик, щоб підвищити чіткість вашого відео.

Ключові особливості

Поліпшення відео на базі штучного інтелекту з простим керуванням та приголомшливими результатами

Універсальний відеоредактор, що включає всі інструменти для створення професійного відео

AI Video Enhancer - Utool (фото: Fotor)

Videoleap

Платформи: iOS та Android

Videoleap - це додаток, який підійде навіть тим, хто не має досвіду редагування відео. За його допомогою ви зможете легко покращити свої ролики. Усередині ви знайдете безліч корисних інструментів для створення по-справжньому вражаючих відео для соціальних мереж.

Videoleap пропонує функції на базі штучного інтелекту, такі як автоматичне створення, редагування, генерація та покращення відео. Все це дозволить вам легко створювати приголомшливі ролики буквально за секунди. Крім того, програма здатна всього за кілька секунд підвищити якість вашого відео з низьким дозволом.

Ключові особливості

Інструмент покращення відео на базі штучного інтелекту з приголомшливими результатами

Пропонується більше інструментів редагування відео на базі штучного інтелекту, які допомагають створювати вірусні відеоролики

Videoleap (фото: Fotor)

LightCut

Платформи: iOS та Android

LightCut - це відеоредактор "все в одному" як для новачків, так і професіоналів. З LightCut ви можете легко підвищити якість відео на вашому iPhone або Android пристрої.

У вас буде можливість налаштувати яскравість, контрастність і баланс, щоб оживити ваше відео, ніби ви бачите його на власні очі.

Ключові особливості

Поліпшіть якість відео за лічені секунди за допомогою технології штучного інтелекту

Універсальний відеоредактор для мобільних телефонів, що дозволяє створювати незвичайні відео

LightCut (фото: Fotor)