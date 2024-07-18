Монтаж на новому рівні. 10 кращих додатків для покращення відео на iPhone та Android

У світі, де мобільна відеозйомка стає все більш популярною, мати під рукою потужні інструменти для редагування відео стає потребою. Існує безліч додатків, які можуть перетворити звичайне відео на справжній шедевр, будь то для соціальних мереж, професійних проектів або особистих спогадів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт фоторедактора Fotor.
Платформи: iOS та Android
Fotor, відомий бренд у сфері візуального дизайну, нещодавно представив відеоредактор для користувачів будь-якого рівня підготовки. Тепер створювати професійні відео стало простіше та швидше.
Fotor пропонує найновіший інструмент для покращення відео на базі штучного інтелекту. З його допомогою ви зможете легко підвищити чіткість та роздільну здатність відео на своїх мобільних пристроях.
Ключові особливості
Fotor (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
Створюйте чудові та високоякісні відеоролики легко та швидко за допомогою додатка PowerDirector. Він пропонує широкий набір інструментів для редагування відео, включаючи видалення фону, відеоефекти та найголовніше - інструмент покращення якості відео.
Усього кількома кліками ви зможете легко підвищити якість свого відео. PowerDirector автоматично відновлює природні кольори, яскравість, контрастність, баланс та чіткість відео за лічені секунди.
Ключові особливості
PowerDirector (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
Як відомий бренд-гігант з редагування та створення відео, CapCut може стати вашим вибором, якщо ви ентузіаст. Цей додаток, який дозволяє вам створювати чудові відео для будь-яких цілей, особливо для TikTok.
Ви можете не тільки легко та швидко редагувати свій відеокліп, але й створювати професійний відеоконтент за допомогою його встановлених шаблонів та інструментів.
Ключові особливості
CapCut (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
Якщо ви шукаєте додаток, який може легко вивести відео на новий рівень, навіть якщо у вас немає досвіду або навичок редагування, спробуйте InShot.
Ви можете насолоджуватися ефектами ШІ, автоматичними субтитрами, видаленням фону відео ШІ, інтелектуальним відстеженням, колажем та інструментами автоматичного налаштування InShot.
Для новачків ви можете використовувати інструмент Auto Adjust, щоб миттєво покращити свої відео одним натисканням.
Ключові особливості
InShot (фото: Fotor)
Платформа: iOS та Android
Як випливає з назви, HiQuality допоможе вам підвищити якість відео на вашому мобільному телефоні. Це професійний інструмент, який використовує технологію штучного інтелекту для покращення завантажених відеороликів.
HiQuality усуває розмитість, відновлює деталі та виправляє всі недоліки, роблячи ваше відео чіткішим.
Ключові особливості
AI Video Enhancer - HiQuality (фото: Fotor)
Платформа: iOS та Android
Filmora - це додаток, за допомогою якого ви можете редагувати відео через технології штучного інтелекту. Воно пропонує все, що вам знадобиться для покращення вашого відео, від базових інструментів редагування до професійних функцій.
Ключові особливості
Filmora (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
Winkit - ще один відмінний додаток, який допоможе вам швидко і легко, абсолютно безкоштовно, покращити якість відео. Лише одним дотиком ви зможете відреставрувати старі ролики.
Winkit також дозволяє підвищити роздільну здатність відео до 2K і 4K за допомогою функції розширення. Крім того, додаток допоможе вам покращити та стабілізувати відео без використання складного програмного забезпечення.
Ключові особливості
Winkit (фото: Fotor)
Платформи: Android
Utool - це додаток для покращення відео, який не можна пропустити, якщо ви шукаєте професійний інструмент для підвищення якості відео або очищення розмитих роликів на своєму мобільному телефоні.
Utool дозволяє легко перетворити старе або розмите відео на кліп високої якості. Завдяки технології штучного інтелекту, вам потрібно лише один дотик, щоб підвищити чіткість вашого відео.
Ключові особливості
AI Video Enhancer - Utool (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
Videoleap - це додаток, який підійде навіть тим, хто не має досвіду редагування відео. За його допомогою ви зможете легко покращити свої ролики. Усередині ви знайдете безліч корисних інструментів для створення по-справжньому вражаючих відео для соціальних мереж.
Videoleap пропонує функції на базі штучного інтелекту, такі як автоматичне створення, редагування, генерація та покращення відео. Все це дозволить вам легко створювати приголомшливі ролики буквально за секунди. Крім того, програма здатна всього за кілька секунд підвищити якість вашого відео з низьким дозволом.
Ключові особливості
Videoleap (фото: Fotor)
Платформи: iOS та Android
LightCut - це відеоредактор "все в одному" як для новачків, так і професіоналів. З LightCut ви можете легко підвищити якість відео на вашому iPhone або Android пристрої.
У вас буде можливість налаштувати яскравість, контрастність і баланс, щоб оживити ваше відео, ніби ви бачите його на власні очі.
Ключові особливості
LightCut (фото: Fotor)
Раніше ми писали про 5 простих порад для ідеальної зйомки на смартфоні.
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