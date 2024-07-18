Монтаж на новом уровне. 10 лучших приложений для улучшения видео на iPhone и Android

В мире, где мобильная видеосъемка становится все более популярной, иметь под рукой мощные инструменты для редактирования видео становится необходимостью. Существует множество приложений, которые могут превратить обычное видео в настоящий шедевр, будь то для социальных сетей, профессиональных проектов или личных воспоминаний.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сайт фоторедактора Fotor.
Платформы: iOS и Android
Fotor, известный бренд в сфере визуального дизайна, недавно представил свой видеоредактор для пользователей любого уровня подготовки. Теперь создавать профессиональные видео стало проще и быстрее.
Fotor предлагает новейший инструмент для улучшения видео на базе искусственного интеллекта. С его помощью вы сможете легко повысить четкость и разрешение видео на своих мобильных устройствах.
Ключевые особенности
Fotor (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Создавайте потрясающие и высококачественные видеоролики легко и быстро с помощью приложения PowerDirector. Оно предлагает широкий набор инструментов для редактирования видео, включая удаление фона, видеоэффекты и самое главное - инструмент улучшения качества видео.
Всего несколькими кликами вы сможете легко повысить качество своего видео. PowerDirector автоматически восстанавливает естественные цвета, яркость, контрастность, баланс и четкость вашего видео за считанные секунды.
Ключевые особенности
PowerDirector (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Как известный бренд-гигант по редактированию и созданию видео, CapCut может стать вашим выбором, если вы энтузиаст. Это приложение, которое позволяет вам создавать потрясающие видео для любых целей, особенно для TikTok.
Вы можете не только легко и быстро редактировать свой видеоклип, но и создавать профессиональный видеоконтент с помощью его предустановленных шаблонов и инструментов.
Ключевые особенности
CapCut (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Если вы ищете приложение, которое может легко вывести ваше видео на новый уровень, даже если у вас нет опыта или навыков редактирования, попробуйте InShot.
Вы можете наслаждаться эффектами ИИ, автоматическими субтитрами, удалением фона видео ИИ, интеллектуальным отслеживанием, коллажем и инструментами автоматической настройки с InShot.
Для новичков вы можете использовать инструмент "Auto Adjust", чтобы мгновенно улучшить свои видео одним нажатием.
Ключевые особенности
InShot (фото: Fotor)
Платформа: iOS и Android
Как следует из названия, приложение HiQuality поможет вам повысить качество видео на вашем мобильном телефоне. Это профессиональный инструмент, который использует технологию искусственного интеллекта для улучшения загруженных видеороликов.
HiQuality устраняет размытость, восстанавливает детали и исправляет все недостатки, делая ваше видео более четким.
Ключевые особенности
AI Video Enhancer - HiQuality (фото: Fotor)
Платформа: iOS и Android
Filmora - это приложение, с помощью которого вы можете редактировать видео через технологии искусственного интеллекта. Оно предлагает все, что вам может понадобиться для улучшения вашего видео, от базовых инструментов редактирования до профессиональных функций.
Ключевые особенности
Filmora (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Winkit - еще одно отличное приложение, которое поможет вам быстро и легко, совершенно бесплатно, улучшить качество видео. Всего одним касанием вы сможете отреставрировать старые ролики.
Winkit также позволяет повысить разрешение видео до 2K и 4K с помощью функции расширения. Кроме того, приложение поможет вам улучшить и стабилизировать видео без использования сложного программного обеспечения.
Ключевые особенности
Winkit (фото: Fotor)
Платформы: Android
Utool - это приложение для улучшения видео, которое нельзя пропустить, если вы ищете профессиональный инструмент для повышения качества видео или очистки размытых роликов на своем мобильном телефоне.
Utool позволяет легко превратить старое или размытое видео в клип высокого качества. Благодаря технологии искусственного интеллекта, вам нужно всего лишь одно касание, чтобы повысить четкость вашего видео.
Ключевые особенности
AI Video Enhancer - Utool (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Videoleap - это приложение, которое подойдет даже тем, у кого нет опыта редактирования видео. С его помощью вы сможете легко улучшить свои ролики. Внутри вы найдете множество полезных инструментов для создания по-настоящему впечатляющих видео для социальных сетей.
Videoleap предлагает функции на базе искусственного интеллекта, такие как автоматическое создание, редактирование, генерация и улучшение видео. Все это позволит вам с легкостью создавать потрясающие ролики буквально за секунды. Кроме того, приложение способно всего за несколько секунд повысить качество вашего видео с низким разрешением.
Ключевые особенности
Videoleap (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
LightCut - это видеоредактор "все в одном" как для новичков, так и для профессионалов. С LightCut вы можете легко повысить качество видео на вашем iPhone или Android-устройстве.
У вас будет возможность настроить яркость, контрастность и баланс, чтобы оживить ваше видео, как будто вы видите его собственными глазами.
Ключевые особенности
LightCut (фото: Fotor)
Раньше мы писали про 5 простых советов для идеальной съемки на смартфон.
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