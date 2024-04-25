Монстера буде випускати листок за листком після цього простого добрива

Монстера в горщику - дуже популярна рослина в українських квартирах. Вона досить проста у вирощуванні і не дуже вибаглива.

Чим її підживити, щоб вона випускала листок за листком, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PrzyślijPrzepis.

Що любить монстера

Навесні, в період посиленого росту, варто приділити монстері трохи більше уваги і підтримати її кореневу систему.

Монстера - це не тільки модна і декоративна рослина, але і дуже корисна. Як і спатифілум, вона є природним фільтром повітря - поглинає бензол, аміак і формальдегід.

Дуже важливо подбати про те, щоб на ньому з’явилося нове здорове листя, яке очищатиме повітря у вашій квартирі.

Для монстери дуже важливо розмістити її в правильному місці. Ідеальним буде для неї світле з розсіяним світлом, але без прямих сонячних променів.

Такі умови сприяють виходу великих, ажурних листів. Для неї найкраще підійде легкий грунт, що складається з торфу, перліту, землі та кори.

Поливають монстеру регулярно, але помірно: тільки коли верхній шар грунту помітно підсохне. Занадто рясний полив призведе до проблем з корінням і загнивання.

Крім поливу листя рослини потрібно 2-3 рази на тиждень обприскувати фільтрованою водою кімнатної температури.

Якщо поставити поруч зволожувач повітря, ваша монстера буде рости ще краще.

Повітряні корені, що ростуть від стебел, найкраще акуратно направити в бік горщика або (якщо вони вже довгі) обмотати ними опору монстери. Пам'ятайте, їх не можна зрізати.

Завдяки своїм повітряним корінням монстера краще вбирає воду, що для неї дуже корисно.

Чим підгодувати монстеру

Крім поливу, рослини цього виду також потребують підгодівлі, особливо з весни до осені. У цей період порадуйте свою рослину поживними речовинами, що містять необхідні елементи, такі як:

азот

фосфор

калій

Також ви можете підгодувати монстеру тим, що є у вас на кухні. Мова про чорний чай.

Він містить дубильні речовини і чайний танін. Обидва ці речовини благотворно впливають на імунітет рослини і зміцнюють його кореневу систему.

А здорові коріння монстери означають постійно зростаючі нове листя.

Якщо ви хочете приготувати поживний напій, підготуйте 2 чайні ложки заварки. Тільки переконайтеся, що чай натуральний і не має смакових добавок і штучних ароматизаторів.

Залийте її 1 склянкою окропу, перемішайте та залиште на 2-3 години, щоб настій охолонув до кімнатної температури.

Цієї кількості достатньо, щоб підгодувати велику рослину за один раз. Готовим чаєм поливайте монстеру раз у 2 тижні.