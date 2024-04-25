Монстера будет выпускать лист за листом после этого простого удобрения

Монстера в горшке - очень популярное растение в украинских квартирах. Она достаточно проста в выращивании и не очень прихотлива.

Чем ее подкормить, чтобы она выпускала листок за листком, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PrzyślijPrzepis.

Что любит монстера

Весной, в период усиленного роста, стоит уделить монстере немного больше внимания и поддержать ее корневую систему.

Монстера - это не только модное и декоративное растение, но и очень полезное. Как и спатифиллум, она является естественным фильтром воздуха - поглощает бензол, аммиак и формальдегид.

Очень важно позаботиться о том, чтобы на ней появились новые здоровые листья, которые будут очищать воздух в вашей квартире.

Для монстеры очень важно разместить ее в правильном месте. Идеальным будет для нее светлое с рассеянным светом, но без прямых солнечных лучей.

Такие условия способствуют выходу больших, ажурных листов. Для нее лучше всего подойдет легкая почва, состоящая из торфа, перлита, земли и коры.

Поливают монстеру регулярно, но умеренно: только когда верхний слой почвы заметно подсохнет. Слишком обильный полив приведет к проблемам с корнями и загниванию.

Кроме полива листьев растения нужно 2-3 раза в неделю опрыскивать отфильтрованной водой комнатной температуры.

Если поставить рядом увлажнитель воздуха, ваша монстера будет расти еще лучше.

Корни, растущие от стеблей, лучше всего аккуратно направить в сторону горшка или (если они уже длинные) обмотать ими опору монстеры. Помните, их нельзя срезать.

Благодаря своим воздушным корням монстера лучше впитывает воду, что для нее очень полезно.

Чем подкормить монстеру

Кроме полива, растения этого вида также нуждаются в подкормках, особенно с весны до осени. В этот период обрадуйте свое растение питательными веществами, содержащими необходимые элементы, такие как:

азот

фосфор

калий

Также вы можете подкормить монстеру тем, что есть у вас на кухне. Речь о черном чае.

Он содержит дубильные вещества и чайный танин. Оба эти вещества благотворно влияют на иммунитет растения и укрепляют его корневую систему.

А здоровые корни монстеры означают постоянно растущие новые листья.

Если вы хотите приготовить питательный напиток, подготовьте 2 чайные заварочные ложки. Только убедитесь, что чай натуральный и не имеет вкусовых добавок и искусственных ароматизаторов.

Залейте 1 стаканом кипятка, перемешайте и оставьте на 2-3 часа, чтобы настой остыл до комнатной температуры.

Этого количества достаточно, чтобы подкормить крупное растение одним махом. Готовым чаем поливайте монстер раз в 2 недели.