"Жіноче щастя" ніколи не перестане квітнути, якщо ви поставите квітку в це місце

Рослина спатифілум, яку ще називають "жіноче щастя" може рости в більшості приміщень вашого будинку, але щоб вона добре квітла - її потрібно поставити у певне місце.

В яке саме, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Що ми знаємо про спатифілум

У зв'язку з тим, що спатифілум відмінно приживається у квартирному середовищі та не вимагає особливого догляду, він здобув особливу популярність. Часто вважається, що саме ця рослина здатна зробити жінку щасливішою, а дім - більш затишним.

Куди поставити рослину

Кімнатні рослини коли квітнуть, мають найкрасивіше листя та рясне біле цвітіння.

Відомі під ботанічною назвою Spathiphyllum, вони є невибагливими рослинами, які чудово підходять для кімнатних умов.

За умови належного догляду та умов рослини вільно цвітуть цілий рік. Їх тривале біле цвітіння триває місяць і більше. Одним із найважливіших факторів, який необхідний для повного розквіту, є розташування, оскільки освітлення для них має вирішальне значення.

Ці кімнатні рослини потребують яскравого світла, але не прямого сонячного світла.

"Їм треба багато світла, але не прямого, поливайте лише тоді, коли ґрунт стане сухим знизу, а не зверху", - кажуть експерти.

Поливайте спатифілум, як тільки ви побачите, що листя опускається, але в ідеалі не заливайте грунт, оскільки це створює стрес для рослини.

За словами експертів, рослина любить місце біля дверей. Квіти добре почуваються в умовах слабкого освітлення.