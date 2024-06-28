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Моноліти повертаються? Загадкова плита з'явилася через 4 роки у новому місці

П'ятниця 28 червня 2024 07:23
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Моноліти повертаються? Загадкова плита з'явилася через 4 роки у новому місці У пустелі знову з'явився дзеркальний моноліт (Колаж РБк-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Декілька років тому люди були спантеличені загадковими монолітами, які з'являлися в різних місцях. Такі моноліти, до речі, побачили у Києві на Замковій горі та у Полтавській області. До того пласкі скульптури бачили в штаті Юта, в Румунії, а згодом - у штаті Каліфорнія. Що це за моноліти, звідки вони з'являлися та куди зникали - вчені так і не з'ясували. А нещодавно моноліт знову з'явився.

Де з'явився новий моноліт та що про нього відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Загадковий плаский моноліт з дзеркальними сторонами знову з'явився. Його віднайшли у глухій пустелі поблизу Лас-Вегаса. Світловідбивача трикутна конструкція довжиною в 195 сантиметрів та шириною у 33 сантиметри кожної грані з'явилася знову нізвідки минулого тижня і збентежила місцеву поліцію.

В Національному заповіднику пустелі в Неваді його побачили в районі місць для походів, приблизно в годині їзди від Лас-Вегасу. Моноліт налякав туристів й поліція вирішила його прибрати.

"Вчора вдень ми допомогли з видаленням предмета з міркувань громадської безпеки та екології", - повідомили в поліції.

Вони додали, що об'єкт виготовлений зі світловідбиваючого листового металу, складеного трикутником і закріпленого арматурою та бетоном.

Моноліти повертаються? Загадкова плита з'явилася через 4 роки у новому місціМоноліти повертаються? Загадкова плита з'явилася через 4 роки у новому місціМоноліти повертаються? Загадкова плита з'явилася через 4 роки у новому місці

У пустелі знову з'явився дивний моноліт (фото: instagram.com/lvmpd)

Крім того, в поліції вказали, що моноліт був незаконно встановлений на федеральній землі, створеній для захисту товстолоба, і є домом для рідкісних рослин.

Поки що влада не розуміє, що робити з цим монолітом, але планує його зберігати у таємному місці.

"Залишається невідомим, як предмет потрапив до місця розташування або хто може нести відповідальність", - кажуть в поліції.

Варто нагадати, що пройшло майже чотири роки після того, як подібні статуї були знайдені в Бельгії, Румунії, на острові Вайт, в Україні та декількох штатах США.

Ці конструкції порівняли з об'єктом, який з'являється в фільмі Стенлі Кубрика "2001: Космічна одіссея". У фільмі були великі чорні моноліти, створені невидимим інопланетним видом, які вигадав автор роману Артур К. Кларк.

Раніше ми розповідали про загадкові дзеркальні моноліти, які почали з'являтися у різних частинах світу.

А ще писали, що Гарвардський професор заявив про знайдені уламки інопланетного апарату.

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