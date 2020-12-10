В Киеве заметили загадочный монолит на месте, где жил Хорив

Металлический монолит из Юты оказался в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве появился загадочный треугольный металлический монолит, который впервые заметили еще в ноябре в пустыне американского штата Юта. Блестящий объект высотой в несколько метров установлен в историческом месте - на одном из киевских холмов - Замковой горе, где по легенде жил Хорив - один из основателей Киева.

Фото обелиска показал в Facebook Юрий Романенко.

Это историческое место также называется Хоривица. Кто установил там монолит, и с какой целью - неизвестно. Монолит в высоту несколько метров и в ширину около 45 сантиметров, изготовлен он из металла.

"Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск. Еще говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров", - подписаны фото.

В Киеве появился металлический монолит из Юты (фото: facebook.com/yuriy.romanenko)

Отметим, что такие скульптуры появлялись в разных уголках планеты. Первый обнаружили в пустыне американского штата Юта, затем в Румынии, а 2 декабря третий монолит снова заметили в США, в штате Калифорния.

В Киеве появился загадочный монолит (фото: facebook.com/yuriy.romanenko)

В сети пишут, что монолит видели еще и в Варшаве, шутят, а также высказывают предположения, кто может устанавливать эти обелиски.

"Уже вроде выяснили, что это обычная инсталляция, а не инопланетяне.

К вечеру цыгане на металлолом сдадут.

Американцы придумали, чтобы разыграть людей под конец года, где-то писали.

І у Варшаві нещодавно з‘явився!

Базова станція 5G від масонів. Ховайтесь! Вдягайте шапочки!" - пишут комментаторы.

Интересно, что подобный монолит появился также прямо посреди Макуховской свалки в Полтавской области. Фото обелиска опубликовали в Facebook-группе UAnimals.

Монолит заметили в Полтавской области (фото: facebook.com/UAnimals)

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Также сообщалось, что в Польше заметили НЛО. Уфологи говорят, что фото объекта одно из лучших за последние десятки лет.