Загадочные монолиты в пустыне: что это такое и где были обнаружены

Специалисты не могут объяснить, откуда взялись монолиты и что они обозначают

Первый загадочный монолит был обнаружен в пустыне штата Юта сотрудниками Бюро авиабезопасности США 18 ноября. Сотрудники Бюро проводили полет в помощь Отделу ресурсов дикой природы и обнаружили необычный объект.

Как рассказали в пресс-службе Бюро авиабезопасности США, пилоты приземлились возле объекта и выяснили, что это – металлический монолит около 3 – 3,5 метров высоту. Выяснить, кто установил этот объект не удалось. А в Бюро авиабезопасности отметили, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения, даже если это объект искусства – незаконно.

Точные координаты объекта не сообщаются, так как он находится в очень удаленной области пустыни и все попытки его посетить могут закончиться поисково-спасательной операцией.

Some YouTubers triangulated the gps coordinates of the mysterious Utah Monolith and found that it’s an art installation pic.twitter.com/WgrUkG3hlq