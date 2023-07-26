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У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)

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Україна, Середа 26 липня 2023 17:13
У Monobank знову стався збій: що відомо (фото) У Monobank знову стався збій (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

26 липня в застосунку monobank знову стався масштабний збій. Наразі неможливо здійснити переказ коштів за реквізитами, не працює додаток банку.

Які функції не працюють - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що сталося із застосунком

Користувачі почали повідомляти, що застосунок не дає здійснити переказ коштів за реквізитами картки.

У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)

Скриншот: Styler

На деяких пристроях monobank навіть не дозволяє увійти в систему.

У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)

Скриншот: Styler

Крім скарг на збій у роботі застосунку, користувачі також розповідають, що є проблеми й зі зняттям коштів.

"Я зараз в області у справах, збираюся вертатися додому електричкою, прибігла на вокзал і тепер не можу поїхати через збій Моно. Оплатити квиток не можу - все зависло, зняти кошти через банкомат теж не можу - не видає", - розповіла для Styler клієнтка банку.

У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)

Скриншоти: особисті архіви співрозмовниці

Водночас карта працює для проведення оплат у магазинах.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!", - відповіли нам у техпідтримці банку.

Чи треба переживати за гроші?

За словами працівників Monobank, збої в роботі онлайн-банкінгу жодним чином не зачіпають коштів користувачів. Тому переживати за гроші на рахунках не варто.

Українцям радять утриматися від активних фінансових операцій до повного відновлення роботи додатка.

Відновлення роботи додатка

"Ніколи такого не було і ось знову. Вже працює. P.S. А подорожник рецептурний препарат?" - повідомив Олег Гороховський о 17:35.

У Monobank знову стався збій: що відомо (фото)

Нагадаємо, що 20 липня у роботі застосунку також відбувся збій. Тоді українці не могли приймати й відправляти платежі навіть між власними картками.

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