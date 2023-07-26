ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Новина українською →
Украина, Среда 26 июля 2023 17:13
В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото) В Monobank снова произошел сбой (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

26 июля в приложении monobank снова произошел масштабный сбой. Сейчас невозможно осуществить перевод средств по реквизитам, не работает приложение банка.

Какие функции не работают - читайте ниже в материале Styler.

Что произошло с приложением

Пользователи начали сообщать, что приложение не дает осуществить перевод средств по реквизитам карты.

В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Скриншот: Styler

На некоторых устройствах monobank даже не разрешает войти в систему.

В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Скриншот: Styler

Кроме жалоб на сбой в работе приложения, пользователи также рассказывают, что есть проблемы и со снятием средств.

"Я сейчас в области по делам, собираюсь возвращаться домой на электричке, прибежала на вокзал и теперь не могу поехать из-за сбоя Моно. Оплатить билет не могу - все зависло, снять средства через банкомат тоже не могу - не выдает", - рассказала для Styler клиентка банка.

В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Скриншоты: личные архивы собеседницы

В то же время карта работает для произведения оплат в магазинах.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!", - ответили нам в техподдержке банка.

Нужно ли переживать за деньги?

По словам работников monobank, сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства пользователей. Потому переживать за деньги на счетах не стоит.

Украинцам советуют воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления приложения.

Восстановление работы приложения

"Никогда такого не было и вот снова. Уже работает. P.S. А подорожник рецептурный препарат?" – сообщил Олег Гороховский в 17:35.

В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Напомним, что 20 июля в работе приложения также произошел сбой. Тогда украинцы не могли принимать и отправлять платежи даже между собственными картами.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Monobank