Monobank вернул важные для украинцев сервисы: о чем идет речь

"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и "Покупку частями"! День-два будет проливаться такой массив лимитов", - сообщил Гороховский.

Также он отметил, что сейчас нужно поддерживать экономику.

"Уверены за нами последуют и другие банки. Нам следует поддерживать экономику, потребление и бизнес в Украине. Каждый на своем месте. Экономический фронт", - подчеркнул Гороховский.