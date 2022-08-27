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В Monobank рассказали о приятном новшестве при денежных переводах

Новина українською →
Суббота 27 августа 2022 08:36
В Monobank рассказали о приятном новшестве при денежных переводах Фото: клиентов Monobank порадовали новшеством (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В виртуальном банке Monobank при денежных переводах для клиентов упростили функцию реагирования на осуществление траншей. Теперь получателю будет легче подтвердить отправителю успешную операцию.

О новшестве рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram.

Так, клиенты банка в мобильном приложении получают возможность оставлять комментарии на сообщение о платеже и добавить реакцию эмодзи.

"Сколько раз вы писали/звонили получателю и уточняли, получил ли он деньги? А сколько раз получатель писал вам в мессенджер: "Спасибо! Деньги получил". Мы сделали возможность ответить комментарием или эмодзи на платеж, и этот ответ появится в выписке отправителя", - рассказал Гороховский.

Вот как выглядит такое новшество:

В Monobank рассказали о приятном новшестве при денежных переводах

В Monobank запустят функцию комментировать или ставить эмодзи на сообщение о денежном переводе (фото: t.me/OGoMono)

"Посмотрите, как это удобно и с какой любовью к людям это сделано", - отмечает он.

Релиз функции планируется на следующей неделе, с 29 августа.

В Monobank рассказали о приятном новшестве при денежных переводах

В мобильном приложении клиенты Monobank смогут отвечать комментарием или эмодзи на платеж (фото: t.me/OGoMono)

Ранее сообщалось, что Monobank вдвое увеличит процент за снятие наличных с сентября.

Также мы писали о том, что в Monobank решили возобновить кредитование по программам "Рассрочка" и "Покупка по частям".

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Monobank Денежные переводы
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