Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов: кому не повезло

Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.
Об этом сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.
"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории", - написал он.
Гороховский добавил, что в общей сложности - это 11 251 человек.
"Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - резюмировал Гороховский.
Кстати, в России Гороховского назвали врагом за то, что он называл российский народ "фашистами" и "тупыми животными" .
Напомним, ранее ПриватБанк проводил регламентные работы на прошлой неделе.
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