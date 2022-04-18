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Monobank припиняє обслуговування деяких клієнтів: кому не пощастило

Monobank зробив заяву для клієнтів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Monobank припиняє обслуговувати і закриває рахунки клієнтів, що знаходяться на території Росії, Білорусі та ряду інших країн.

Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

"З сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території", - написав він.

До них відносяться:

  • Росія
  • Білорусь
  • Крим
  • ЛДНР
  • Північна Корея
  • Сирія
  • Еритрея

Гороховський додав, що в цілому - це 11 251 людина.

"Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи"мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - резюмував Гороховський.

До речі, в Росії Гороховського назвали ворогом за те, що він називав російський народ "фашистами" і "тупими тваринами" .

Нагадаємо, раніше ПриватБанк проводив регламентні роботи на минулого тижня.

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Monobank