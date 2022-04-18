Monobank припиняє обслуговування деяких клієнтів: кому не пощастило

"З сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території", - написав він.

До них відносяться:

Росія

Білорусь

Крим

ЛДНР

Північна Корея

Сирія

Еритрея

Гороховський додав, що в цілому - це 11 251 людина.

"Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи"мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - резюмував Гороховський.

До речі, в Росії Гороховського назвали ворогом за те, що він називав російський народ "фашистами" і "тупими тваринами" .