Monobank не нараховуватиме відсотки за кредитами: що відомо

Близько 15:00 українці почали скаржитися у соціальних мережах, що програма Monobank перестала працювати. Неможливо було прийняти або відправити платіж, зокрема між своїми картами.

При спробі запустити будь-який пункт меню або здійснити якусь операцію, програма просто "висла".

Гороховський повідомив, що стався серйозний збій.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", - написав він.

Трохи пізніше він знову попросив вибачення перед користувачами банку - "Я дуже вибачаюсь перед усіма кого ми підводимо".

А потім він пообіцяв, що відсотки за кредитами не списуватимуться.

"За сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть. Ще раз перепрошую", - повідомив Олег Гороховський.

Скріншот

За словами працівників Monobank, користувачам не варто переживати за свої гроші на рахунках, оскільки збої у роботі онлайн-банкінгу ніяк не торкаються коштів клієнтів банку.

Українців просять утриматися від активних фінансових операцій до повного відновлення роботи програми.

Варто зазначити, що розрахуватися карткою monobank у торгових точках зараз можна.