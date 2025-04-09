Моніка випікає паски, а Чендлер робить ковбаски: як герої "Друзів" святкували б Великдень (відео)

Який мали б вигляд герої серіалу "Друзі" в Україні

Знаменита компанія точно збиралася б разом на традиційні народні свята та вбиралася б у відповідний святковий одяг. Не секрет, що вони обожнюють проводити час разом. Саме в таких образ ШІ продемонстрував наших героїв.

Моніка, Чендлер, Рос, Рейчел, Фібі та Джої - усі в яскравих вишиванках та з гарним настроєм готуються до великого свята Великдень.

Звісно, шеф-кухарка займається випіканням пасок.



Моніка готує паски (скриншот)

Джої захопився створенням писанок.

Джої робить писанки (скриншот)

Чендлер також порається на кухні - робить ковбаски.

Чендлер готує страви до Великодня (скриншот)

Фібі та Рейчел спілкуються та готуються до бою яйцями, як заведено в українських традиціях.

Фібі та Рейчел відзначають Великдень (скриншот)

Знайшли час друзі й на романтику - Рос та Рейчел насолоджуються спільними моментами.

Рос та Рейчел у вишиванках насолоджуються романтикою (скриншот)

Фібі вражає Джої музичними талантами, поки той відпочиває.

Фібі співає для Джої (скриншот)

А Моніка та Чендлер влаштували чудову кінну прогулянку.

Романтична прогулянка Моніки та Чендлера (скриншот)

Як відреагували в мережі

Користувачі із задоволенням зазирнули у всесвіт, де герої улюбленого серіалу представлені українцями. Проте багато хто зауважив, що не всіх персонажів нейромережа змогла проілюструвати вдало. Втім, відео зібрало понад 50 тисяч лайків та сотні коментарів.

Нагадаємо, актор серіалу "Друзі" Метью Перрі помер 28 жовтня 2023 року від надмірного впливу кетаміну. Роками улюбленець мільйонів страждав на залежності, якими намагався приглушити самотність та невпевненість. У день загибелі він насолоджувався відпочинком в джакузі, а потім був знайдений непритомний.

Спочатку правоохоронні органи визнали смерть нещасним випадком. Проте згодом слідство виявило, що рівень кетаміну в організмі був настільки високим, що свідчило про нелегальне постачання. Акторові виписували препарат для терапії.

З'ясувалося, що причетними до трагедії були 5 осіб, серед яких лікар та помічник Перрі, Кеннет Івамаса. Останній зробив щонайменше 27 уколів кетаміну акторові протягом останніх чотирьох днів перед смертю попри небезпеку такої кількості доз.