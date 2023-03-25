MONATIK з'явився в київській електричці і почав співати. Дивіться, як це було

Дмитро Монатік запалив в київській електричці, чим сильно потішив пасажирів. Останні схопилися за камери і почали знімати на відео все це дійство.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це було.

Пасажири трохи здивувалися

На кадрах видно, що концерт зібрав пасажирів, а також молодь у формі Укрзалізниці. Дехто з глядачів виглядав здивовано, адже не щодня можна взяти участь в такому дійстві.

Дмитро виступав разом з командою музикантів, і робив це професійно, як і завжди.

До чого приурочений виступ

Наважимо припустити, що артист знімав новий кліп, а рандомні глядачі виконали роль свого роду масовки.

MONATIK виконав новий трек "Сила", лірик-відео якого лише тиждень тому було презентоване на YouTube-каналі Дмитра.