MONATIK появился в киевской электричке и начал петь. Смотрите, как это было
Дмитрий Монатик зажег в киевской электричке, чем сильно порадовал пассажиров. Последние схватились за камеры и начали снимать на видео все это действо.
Смотрите ниже в материале Styler, как это было.
Пассажиры немного удивились
На кадрах видно, что концерт собрал пассажиров и молодежь в форме Укрзализныци. Некоторые из зрителей выглядели удивленно, ведь не каждый день можно принять участие в таком действе.
Дмитрий выступал вместе с командой музыкантов, и делал это профессионально, как всегда.
К чему приурочено выступление
Решим предположить, что артист снимал новый клип, а рандомные зрители исполнили роль своего рода массовки.
MONATIK исполнил новый трек "Сила", лирик-видео которого всего неделю назад было презентовано на YouTube-канале Дмитрия.
Ранее мы писали, что MONATIK со слезами на глазах рассказал, почему не вернулся в Украину, когда началась война.
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