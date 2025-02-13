MONATIK потужно презентував новий альбом у Києві: як це було

Український співак MONATIK влаштував ексклюзивну музичну екскурсію альбомом "Вічно танцююча людина". Перший концерт серії виступів "I.V." відбувся на безпечному паркінгу КВЦ “Парковий” в особливій атмосфері, яка поєднала музику, мистецтво та унікальні імерсійні елементи.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу артиста.
Так, виконавець перетворив простір на арт-галерею: картини, інсталяції, актори у ролі імерсійних персонажів, а ще цитати з пісень на стінах і підлозі - кожен елемент вів гостей до головної сцени.
MONATIK також долучився до великого збору Фонду “Хвиля’91”, мета якого - придбати 15 РЕБ для українських військових.
Родзинкою вечора став благодійний аукціон, який провів комік Василь Байдак.
Серед лотів - краватка Дмитра Кулеби (він особисто її презентував), марки з підписом Залужного, колекційні монети та навіть можливість першими почути п’ятий альбом MONATIK у його студії. Останній лот пішов з молотка за 100 000 гривень!
Сценічне дійство теж вразило: хореографічні постановки, вірші від Жені Яновича, Катерини Полєтаєвої, а також атмосфера мюзиклу.
Серед гостей можна було зустріти багатьох українських зірок: Jamala, Олю Полякову, Наталію Могилевську, Володимира Дантеса, Олексія Дурнєва, Дашу Квіткову, Катю Осадчу, Євгена Кошового, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой та багатьох інших.
Попереду - нові концерти серії "I.V.", які відбудуться в Українському Домі, Палаці спорту та Національній опері.