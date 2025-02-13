MONATIK потужно презентував новий альбом у Києві: як це було

Так, виконавець перетворив простір на арт-галерею: картини, інсталяції, актори у ролі імерсійних персонажів, а ще цитати з пісень на стінах і підлозі - кожен елемент вів гостей до головної сцени. MONATIK (фото: пресслужба артиста)

MONATIK також долучився до великого збору Фонду “Хвиля’91”, мета якого - придбати 15 РЕБ для українських військових.

Родзинкою вечора став благодійний аукціон, який провів комік Василь Байдак. Василь Байдак (фото: пресслужба Монатіка)

Серед лотів - краватка Дмитра Кулеби (він особисто її презентував), марки з підписом Залужного, колекційні монети та навіть можливість першими почути п’ятий альбом MONATIK у його студії. Останній лот пішов з молотка за 100 000 гривень!

Дмитро Кулеба (фото: пресслужба MONATIK)

Сценічне дійство теж вразило: хореографічні постановки, вірші від Жені Яновича, Катерини Полєтаєвої, а також атмосфера мюзиклу.

Серед гостей можна було зустріти багатьох українських зірок: Jamala, Олю Полякову, Наталію Могилевську, Володимира Дантеса, Олексія Дурнєва, Дашу Квіткову, Катю Осадчу, Євгена Кошового, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой та багатьох інших.

Попереду - нові концерти серії "I.V.", які відбудуться в Українському Домі, Палаці спорту та Національній опері.