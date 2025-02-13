MONATIK мощно презентовал новый альбом в Киеве: как это было

Так, исполнитель превратил пространство в арт-галерею: картины, инсталляции, актеры в роли иммерсивных персонажей, а еще цитаты из песен на стенах и полу - каждый элемент вел гостей к главной сцене. MONATIK (фото: пресс-служба артиста)

MONATIK также присоединился к большому сбору Фонда "Хвиля'91", цель которого - приобрести 15 РЭБ для украинских военных.

Изюминкой вечера стал благотворительный аукцион, который провел комик Василий Байдак. Василий Байдак (фото: пресс-служба Монатика)

Среди лотов - галстук Дмитрия Кулебы (он лично его презентовал), марки с подписью Залужного, коллекционные монеты и даже возможность первыми услышать пятый альбом MONATIK в его студии. Последний лот ушел с молотка за 100 000 гривен!

Дмитрий Кулеба (фото: пресс-служба MONATIK)

Сценическое действо тоже поразило: хореографические постановки, стихи от Жени Яновича, Екатерины Полетаевой, а также атмосфера мюзикла.

Среди гостей можно было встретить многих украинских звезд: Jamala, Олю Полякову, Наталью Могилевскую, Владимира Дантеса, Алексея Дурнева, Дашу Квиткову, Катю Осадчую, Евгения Кошевого, TAYANNA, POSITIFF, Ріапобой и многих других.

Впереди - новые концерты серии "I.V.", которые состоятся в Украинском Доме, Дворце спорта и Национальной опере.