Монатік втретє став батьком: перше фото малюка

"Усіх вітаємо з прийдешніми святами. Спасибі кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тата й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Нехай відкриються нарешті добрі врата, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами! Низький уклін усім, хто нас захищає. Неймовірно дякуємо", - написав він.

Також він опублікував миле сімейне фото біля святкової ялинки з дружиною Іриною, синами Платоном і Данилом, а також новонародженим на руках.

Жодних подробиць, коли в родині Монатіка сталася радісна подія, він не став розкривати.

Монатік, його дружина і троє дітей (фото: instagram.com/irishamonatik_)

Нагадаємо, Дмитро Монатік, відомий як MONATIK - український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень, композитор. Заслужений артист України (2021).

Наставник українського вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016, 2017) і "Голос країни" (2019, 2020, 2021).

Із дружиною Іриною у шлюбі 9 років. Вони виховують синів Платона і Данила, а також новонародженого, стать та ім'я якого не відомі.

У серпні цього року стало відомо, що подружжя чекає на третю дитину. Щоб оголосити про це, артист обрав оригінальний варіант із фото, на якому дружина позує з оголеним животиком і прикриває обличчя газетою із заголовком про очікування дитини. Сам Монатік позував поруч - він теж сховався за газетою з написом "У нас буде дитина".

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