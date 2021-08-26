Как в Монако: под Киевом нашли парковку с элитными авто (фото и видео)

Элитные автомобили на охраняемой стоянке снял на видео и фото очевидец, после чего кадры были обнародованы.

На снимках можно полюбоваться на Ferrari F430 (2004-2009 годов выпуска), очень редкий Lamborghini Murcielago BF Performance GT620 (2001-2010 г.в.), два кабриолета и одно купе Bentley Continental GT первого поколения (2003-2011 г.в.).

Видео: возле Киева на стоянке нашли элитный автопарк

Отмечается, что хотя машины и нельзя назвать новыми, но вместе их цена сейчас может составить несколько сотен тысяч долларов.

В издании предположили, что подобная коллекция авто могла принадлежать какому-то топ-чиновнику или представителю старой власти, на что указывают годы выпусков элитарного транспорта - а теперь автопарк "напоминает остатки былой роскоши".

В Конче-Заспе на парковке заметили роскошные Ferrari, Lamborghini и три Bentley (фото: topgir.com.ua)

Также в коллекции узнали белый Lamborghini Murcielago BF Performance GT620, который уже не раз "светился" на отечественных дорогах, еще как минимум с 2012 года. Этот "гость из Италии" уже успел в Украине попасть в аварию, после чего авто отправляли на дорогостоящий ремонт.

Этот же Lamborghini Murcielago BF Performance GT620 замечали в Украине в 2019-м (фото: topgir.com.ua)