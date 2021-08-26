Як у Монако: під Києвом знайшли парковку з елітними авто (фото і відео)

Елітні автомобілі на стоянці зняв на відео і фото очевидець, після чого кадри були оприлюднені.

На знімках можна помилуватися на Ferrari F430 (2004-2009 років випуску), дуже рідкісний Lamborghini Murcielago BF Performance GT620 (2001-2010 р.в.), два кабріолети і одне купе Bentley Continental GT першого покоління (2003-2011 р. в.).

Відео: біля Києва на стоянці знайшли елітний автопарк

Зазначається, що хоча машини й не можна назвати новими, але разом їх ціна зараз може скласти кілька сотень тисяч доларів.

У виданні припустили, що подібна колекція авто могла належати якомусь топ-чиновнику або представнику старої влади, на що вказують роки випусків елітарного транспорту - а тепер автопарк "нагадує залишки колишньої розкоші".

У Кончі-Заспі на парковці помітили розкішні Ferrari, Lamborghini та три Bentley (фото: topgir.com.ua)

Також в колекції впізнали Білий Lamborghini Murcielago BF Performance GT620, який вже не раз "світився" на вітчизняних дорогах, ще як мінімум з 2012 року. Цей "гість з Італії" вже встиг в Україні потрапити в аварію, після чого авто відправляли на дорогий ремонт.

Цей же Lamborghini Murcielago BF Performance GT620 помічали в Україні в 2019-му (фото: topgir.com.ua)