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У МОН зробили важливу заяву для вступників: що і кому потрібно знати

Що потрібно для вступу в профтех (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Вступна кампанія в Україні уже не за горами. І перед вступом в абітурієнтів завжди є багато завдань та турбот. Потрібно добре скласти іспити, підготувати документи, фото зробити. До цього ж, не загубитись у датах іспитів та вступу.

Про те, що потрібно знати про вступ в професійно-технічні навчальні заклади, розповіли на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

Терміни вступу

Терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі. Зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.

Умови навчання

Безкоштовно (бюджет) - місця державного або регіонального замовлення.

Контракт - коштом фізичних або юридичних осіб.

Тривалість навчання

Після закінчення 9 класу - три роки.

Після закінчення 11 класу - один рік.

Також є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.

Як відбувається конкурсний відбір та за якими критеріями

Для вступу до професійно-технічних навчальних закладів не потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання та національний мультипредметний тест.

Критерії конкурсного відбору:

  • рейтинговий список вступників
  • результати співбесіди
  • середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу
  • результати вступних іспитів

Документи, необхідні для вступу

  • заява (в електронній або паперовій формі)
  • медична довідка
  • свідоцтво про базову або загально-середню освіту (якщо немає - виписка з Реєстру документів про освіту з ЄДЕБО)
  • шість фотографій розміру 3х4
  • копії документів, які підтверджують право на пільги (якщо є)

Раніше ми розповідали, чи можна вступити в український ВНЗ, якщо дитина має закордонний атестат.

Також ми пояснювали, що загрожує учасникам НМТ за списування та обман.

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