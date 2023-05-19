У МОН зробили важливу заяву для вступників: що і кому потрібно знати

Вступна кампанія в Україні уже не за горами. І перед вступом в абітурієнтів завжди є багато завдань та турбот. Потрібно добре скласти іспити, підготувати документи, фото зробити. До цього ж, не загубитись у датах іспитів та вступу.
Про те, що потрібно знати про вступ в професійно-технічні навчальні заклади, розповіли на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.
Терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі. Зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.
Безкоштовно (бюджет) - місця державного або регіонального замовлення.
Контракт - коштом фізичних або юридичних осіб.
Після закінчення 9 класу - три роки.
Після закінчення 11 класу - один рік.
Також є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.
Для вступу до професійно-технічних навчальних закладів не потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання та національний мультипредметний тест.
Критерії конкурсного відбору:
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