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В МОН сделали важное заявление для поступающих: что и кому нужно знать

Что нужно для поступления в профтех (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Вступительная кампания в Украине уже не за горами. И перед поступлением у абитуриентов всегда есть много задач и забот. Нужно хорошо сдать экзамены, подготовить документы, фото сделать. К тому же, не потеряться в датах экзаменов и поступления.

О том, что нужно знать о поступлении в профессионально-технические учебные заведения, рассказали на Facebook -странице Министерства образования и науки Украины.

Сроки вступления

Сроки поступления в учебные заведения устанавливают сами. Обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

Условия обучения

Бесплатно (бюджет) - места государственного или регионального заказа.

Контракт - за счет физических или юридических лиц.

Продолжительность обучения

После окончания 9 класса - три года.

После окончания 11 класса - один год.

Также есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или освоить новую профессию.

Как происходит конкурсный отбор и по каким критериям

Для поступления в профессионально-технические учебные заведения не нужно сдавать внешнее независимое оценивание и национальный мультипредметный тест.

Критерии конкурсного отбора:

  • рейтинговый список абитуриентов
  • результаты собеседования
  • средний балл свидетельства после 9 или 11 класса
  • результаты вступительных экзаменов

Документы, необходимые для поступления

  • заявление (в электронной или бумажной форме)
  • медицинская справка
  • свидетельство о базовом или общем-среднем образовании (если нет - выписка из Реестра документов об образовании по ЕГЭБО)
  • шесть фотографий размера 3х4
  • копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть)

Ранее мы рассказывали, можно ли поступить в украинский вуз , если у ребенка есть зарубежный аттестат.

Также мы объясняли, что грозит участникам НМТ за списывание и обман .

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