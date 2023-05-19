В МОН сделали важное заявление для поступающих: что и кому нужно знать

Вступительная кампания в Украине уже не за горами. И перед поступлением у абитуриентов всегда есть много задач и забот. Нужно хорошо сдать экзамены, подготовить документы, фото сделать. К тому же, не потеряться в датах экзаменов и поступления.

О том, что нужно знать о поступлении в профессионально-технические учебные заведения, рассказали на Facebook -странице Министерства образования и науки Украины.

Для поступления в профессионально-технические учебные заведения не нужно сдавать внешнее независимое оценивание и национальный мультипредметный тест.

Также есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или освоить новую профессию.

После окончания 11 класса - один год.

После окончания 9 класса - три года.

Контракт - за счет физических или юридических лиц.

Сроки поступления в учебные заведения устанавливают сами. Обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

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