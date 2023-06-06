У МОН зробили важливу заяву для українських дітей за кордоном: що і кому потрібно знати

Зарахування до школи

Дитину можуть зарахувати в ту ж школу, де і навчалася раніше в Україні або до будь-якого іншого навчального закладу на вибір батьків чи опікунів.

Як зараховують результати навчання

Результати навчання будуть зараховані на підставі інформаційної довідки. Вона містить інформацію про предмети наявні в навчальному плані української та закордонної шкіл.

Якщо довідки немає - дитині необхідно буде скласти іспит з усіх предметів до початку або протягом навчального року.

Зокрема це стосується предметів, що школяр не вивчав закордоном, наприклад українська мова, література, історія України тощо.

Іспит можуть назначити протягом першого семестру, навчальний заклад сам обирає форму: денну або дистанційну.

Інформаційна довідка

Інформаційна довідка повинна містити:

особисту інформацію учня (імя, прізвище, дата та місце народження)

назву навчального закладу, період навчання та клас

список предметів із зазначенням кількості годин, список засвоєних тем

результати навчання, система оцінювання

дата видачі, печатка, підпис

Таку довідку зберігають в особовій справі учня.

Як перевестися на наступний рік

Переведення здійснюється у звичайному порядку, якщо дитина навчалася:

за кордоном та/або в українській школі дистанційно

"Міжнародній українській школі" або закладі-партнері

за сімейною формою навчання або на екстернаті в будь-якій школі

Як підтвердити завершення навчання

Для зарахування до школи необхідно підтвердити навчання минулого року. Це можна зробити:

надавши довідку з навчального закладу

склавши іспит

До цього ж якщо дитина закордоном здобула базову або повну загальну середню освіту та отримала відповідні документи, то вони визнаються законодавством України.

Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти (зокрема дистанційно та екстерном), вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України

Якщо дитина не отримала документ про здобуття освіти, вона може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

Як оцінюватимуться інтегровані предмети

Наприклад, у школах за кордоном замість фізики та хімії може бути загальний предмет Science або інші.

Такі предмети зарахують, якщо в довідці буде перелік тем, які вивчала дитина. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.