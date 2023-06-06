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В МОН сделали важное заявление для украинских детей за границей: что и кому нужно знать

Как будут относиться к школам детей, вернувшихся в Украину (Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Многие украинцы уехали за границу с детьми. Немало школьников пошли учиться в местные учебные заведения. Однако если возникло желание вернуться в украинскую школу, нужно знать детали зачисления.

О том, как будет зачисление детей в школы после возвращения в нашу страну рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

Зачисление в школу

Ребенка могут зачислить в ту же школу, где и учился раньше в Украине или в любое другое учебное заведение по выбору родителей или опекунов.

Как засчитывают результаты обучения

Результаты обучения будут засчитаны на основании информационной справки. Она содержит информацию о предметах, имеющихся в учебном плане украинской и зарубежной школ.

Если справки нет - ребенку необходимо будет сдать экзамен по всем предметам до начала или в течение учебного года.

В частности, это касается предметов, которые школьник не изучал за рубежом, например украинский язык, литература, история Украины и т. д.

Экзамен могут назначить в течение первого семестра, учебное заведение само выбирает форму: дневную или дистанционную.

Информационная справка

Информационная справка должна содержать:

  • личную информацию ученика (имя, фамилия, дата и место рождения)
  • название учебного заведения, период обучения и класс
  • список предметов с указанием количества часов, список усвоенных тем
  • результаты обучения, система оценивания
  • дата выдачи, печать, подпись

Такую справку хранят в личном деле учащегося.

Как перевестись на следующий год

Перевод осуществляется в обычном порядке, если ребенок учился:

  • за границей и/или в украинской школе дистанционно

  • "Международной украинской школе" или заведении-партнере

  • по семейной форме обучения или на экстернате в любой школе

Как подтвердить завершение обучения

Для зачисления в школу необходимо подтвердить обучение в прошлом году. Это можно сделать:

  • предоставив справку из учебного заведения
  • сдав экзамен

К тому же, если ребенок за границей получил базовое или полное общее среднее образование и получил соответствующие документы, то они признаются законодательством Украины.

Если ребенок, находясь за границей, учился в лицензированном украинском учебном заведении (в том числе дистанционно и экстерном), он получает свидетельство о получении определенного уровня общего среднего образования единого государственного образца Украины

Если ребенок не получил документ о получении образования, он может составить итоговую годовую оценку в одном из украинских учебных заведений экстерном и получить документ об образовании украинского образца.

Как будут оцениваться интегрированные предметы

К примеру, в школах за границей вместо физики и химии может быть общий предмет Science или другие.

Такие предметы засчитают, если в справке будет перечень тем, которые изучал ребенок. Если нет, тогда ребенок составит оценку по этим предметам.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать, чтобы поступить в профессионально-технические учебные заведения.

Также мы объясняли, можно ли поступить в украинский вуз, если у ребенка есть заграничный аттестат.

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