Так, вследствие этого все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме, по возможности.

Также учебные заведения во время военного положения должны оповещать участников образовательного процесса о границах распространения, последствиях, способах и методах защиты, а также действиях в зоне возможной экстренной ситуации.

Кроме того, учебные заведения должны осуществлять мероприятия планов гражданской защиты на особый период.

К тому же должна обеспечиваться защита участников образовательного процесса и работников.

В МОН рассказали, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени (t.me/SerhiyShkarlet)