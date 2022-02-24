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В МОН рассказали, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени

Автор: Татьяна Самарук

В четверг, 24 февраля, Путин заявил о начале военной операции. В частности, в Украине объявлено военное положение указом президента Владимира Зеленского.

Как школы и вузы будут работать в условиях военного времени, сообщает министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Так, вследствие этого все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме, по возможности.

Также учебные заведения во время военного положения должны оповещать участников образовательного процесса о границах распространения, последствиях, способах и методах защиты, а также действиях в зоне возможной экстренной ситуации.

Кроме того, учебные заведения должны осуществлять мероприятия планов гражданской защиты на особый период.

К тому же должна обеспечиваться защита участников образовательного процесса и работников.

В МОН рассказали, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени (t.me/SerhiyShkarlet)

Ранее мы сообщали, как будут работать банки в условиях военного положения.

Также мы писали, как подготовить дом и действовать при обстреле.

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