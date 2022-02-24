В МОН рассказали, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени

В четверг, 24 февраля, Путин заявил о начале военной операции. В частности, в Украине объявлено военное положение указом президента Владимира Зеленского.
Как школы и вузы будут работать в условиях военного времени, сообщает министр образования Украины Сергей Шкарлет.
Так, вследствие этого все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.
Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме, по возможности.
Также учебные заведения во время военного положения должны оповещать участников образовательного процесса о границах распространения, последствиях, способах и методах защиты, а также действиях в зоне возможной экстренной ситуации.
Кроме того, учебные заведения должны осуществлять мероприятия планов гражданской защиты на особый период.
К тому же должна обеспечиваться защита участников образовательного процесса и работников.
Ранее мы сообщали, как будут работать банки в условиях военного положения.
Также мы писали, как подготовить дом и действовать при обстреле.