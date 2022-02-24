Так, унаслідок цього всі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання.

Усі заклади освіти здійснюють навчання в дистанційній формі, за можливості.

Також навчальні заклади під час воєнного стану мають оповіщувати учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії в зоні можливої екстреної ситуації.

Окрім того, заклади освіти повинні здійснювати заходи планів цивільного захисту на особливий період.

До того ж має забезпечуватись захист учасників освітнього процесу та працівників.

У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу (t.me/SerhiyShkarlet)