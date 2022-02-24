RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу

Автор: Тетяна Самарук

У четвер, 24 лютого, Путін заявив про початок військової операції. Зокрема, в Україні оголошено воєнний стан указом президента Володимира Зеленського.

Як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу, повідомляє міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Так, унаслідок цього всі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання.

Усі заклади освіти здійснюють навчання в дистанційній формі, за можливості.

Також навчальні заклади під час воєнного стану мають оповіщувати учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії в зоні можливої екстреної ситуації.

Окрім того, заклади освіти повинні здійснювати заходи планів цивільного захисту на особливий період.

До того ж має забезпечуватись захист учасників освітнього процесу та працівників.

У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу (t.me/SerhiyShkarlet)

Раніше ми повідомляли, як працюватимуть банки в умовах воєнного стану.

Також ми писали, як підготувати будинок і діяти при обстрілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа