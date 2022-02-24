У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу

У четвер, 24 лютого, Путін заявив про початок військової операції. Зокрема, в Україні оголошено воєнний стан указом президента Володимира Зеленського.
Як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу, повідомляє міністр освіти України Сергій Шкарлет.
Так, унаслідок цього всі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання.
Усі заклади освіти здійснюють навчання в дистанційній формі, за можливості.
Також навчальні заклади під час воєнного стану мають оповіщувати учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії в зоні можливої екстреної ситуації.
Окрім того, заклади освіти повинні здійснювати заходи планів цивільного захисту на особливий період.
До того ж має забезпечуватись захист учасників освітнього процесу та працівників.
Раніше ми повідомляли, як працюватимуть банки в умовах воєнного стану.
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