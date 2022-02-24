Как будут работать банки в условиях военного положения: НБУ принял решение
Банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге.
Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.
"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей кого-либо из нас", - сказал он.
В то же время запрещается выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства осуществляются без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными без ограничений.
Напомним, рано утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.
Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения.