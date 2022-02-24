Как будут работать банки в условиях военного положения: НБУ принял решение

Банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге.

Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей кого-либо из нас", - сказал он.

В то же время запрещается выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства осуществляются без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными без ограничений.