МОН пропонує скоротити кількість предметів у школі: що думають українці

В Україні можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні у школах. Ініціатива, покликана зокрема вирішити питання оптимізації навчальних програм, нині відкрито обговорення у суспільстві.
Про це повідомив міністр науки та освіти України Оксен Лісовий у своєму Facebook.
Чиновник зазначив, що є аргументи як "за", так і "проти" такого скорочення, та закликав "поговорити відверто".
Глава МОН звернув увагу, що останніми роками школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України.
"Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", - пише міністр.
Так, він навів приклад, що у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.
Разом з тим учні так чи інакше зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні, зазначає Лісовий.
"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання", - пояснює він.
Міністр також звернув увагу, що в Україні у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.
"Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - каже чиновник.
Таким чином глава МОН просить громадян ділитися в коментарях до публікації у Фейсбук своєю думкою з цього питання, та досвідом відвідування дітей занять у школах за кордоном.
Користувачі мережі дуже активно включилися до обговорення теми, і на момент виходу публікації під посадою вже майже 2 тисячі коментарів. Нижче деякі думки батьків учнів, які зібрали найбільшу реакцію:
Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два домашні завдання з математики і мови. В Україні він після школи (кількість уроків на 2-3 більша) ледве встигає, щоб відвідати тренування, а потім сидить до 23 або 24 години виконуючи домашні завдання з усіх предметів. Дитина знаходиться на межі від даного навантаження, і уже від спорту не отримує задоволення знаючи скільки його чекає домашки вдома. Можливо, наші діти і розумніші закордонних ровесників, але вони і точно і нещасніші за них!
Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий
Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий
Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий
Раніше повідомлялося, що у МОН України хочуть повернути максимум школярів за парти.
А також ми писали, що нещодавно у Києві визначилися з датою завершення навчання у школах.