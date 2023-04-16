МОН пропонує скоротити кількість предметів у школі: що думають українці

Чиновник зазначив, що є аргументи як "за", так і "проти" такого скорочення, та закликав "поговорити відверто".

Чим пояснюється ідея скоротити предмети

Глава МОН звернув увагу, що останніми роками школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України.

"Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", - пише міністр.

Так, він навів приклад, що у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Допоможе не відволікатися на "зайве"

Разом з тим учні так чи інакше зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні, зазначає Лісовий.

"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання", - пояснює він.

Вибір пріоритетних дисциплін

Міністр також звернув увагу, що в Україні у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

"Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - каже чиновник.

Таким чином глава МОН просить громадян ділитися в коментарях до публікації у Фейсбук своєю думкою з цього питання, та досвідом відвідування дітей занять у школах за кордоном.

Що думають українці

Користувачі мережі дуже активно включилися до обговорення теми, і на момент виходу публікації під посадою вже майже 2 тисячі коментарів. Нижче деякі думки батьків учнів, які зібрали найбільшу реакцію:

Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два домашні завдання з математики і мови. В Україні він після школи (кількість уроків на 2-3 більша) ледве встигає, щоб відвідати тренування, а потім сидить до 23 або 24 години виконуючи домашні завдання з усіх предметів. Дитина знаходиться на межі від даного навантаження, і уже від спорту не отримує задоволення знаючи скільки його чекає домашки вдома. Можливо, наші діти і розумніші закордонних ровесників, але вони і точно і нещасніші за них!

Підтримую виборні предмети у старшій школі та скорочення кількості предметів

Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий

На мою думку, і за моїм спостереженням - діти перевантажені. До цього зараз освіта конкурує за українських дітей, які виїхали в безпечні країни, там освіта простіша, наочніша, розважальніша. Багато непотрібних предметів виникли через те, що багато років різні люди хотіли довести свою причетність до освіти, науки і впровадити хоч щось. Простоту і ясність не впроваджували.

Ідея чудова, але що буде (з) реалізацією з педагогами - практиками з різних областей! А у нас пишуть люди програми, які від практичної освіти далекі, а ми потім ще якось вигадуємо як адаптувати до дітей!

Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий

Проблема є інша - як засвоювати предмети, коли у класах по 36 учнів? Потрібно прийняти рішення, що понад 20 учнів - це вже не клас, а гурток. Необхідно вирішити цю проблему на державному рівні, щоб дітям було приділено належну увагу вчителів, щоб діти засвоювали уроки, щоб вчителі були не виснажені на уроках з такою кількістю дітей та мали задоволення від спілкування. Це ж не лекції читати... Зрозуміло, що потрібне додаткове фінансування, але це прямі інвестиції у майбутнє наших дітей. Настав час зважитися на рішучі кроки реформування середньої шкільної освіти, і не тільки його...

Потрібно зменшити програмний матеріал. Нещодавно у мене дочка запитала, де в житті їй знадобиться знання про те, що у крокодила у кровоносній системі венозна та артеріальна кров змішуються. А інтеграли, а ще купа зайвого, що має вивчатися у вищій школі. І так з багатьох предметів. І навіть в історії (попри те, що я історик) можна прибрати багато зайвого. Потрібно наголошувати на знанні ходу основних подій та їх осмисленні, а не заучуванні безлічі дат, які можна знайти за допомогою гаджета. Зміни дуже потрібні.

Фото: скрін коментарів facebook.com / Оксен Лісовий