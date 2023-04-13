Онлайн-навчання не буде? У МОН хочуть повернути максимум школярів за парти

Першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для виведення занять в офлайн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра освіти та науки Оксена Лісового у програмі "Сніданок з 1+1" .

За його словами, навчання онлайн, навіть якщо воно якісне, випускає величезні сегменти, важливі для формування особистості.

"Зокрема, соціалізація, спілкування, розвиток м'яких навичок. Тому, перш за все, прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей де це можливо", - сказав міністр.

Після цього має бути організація якісного онлайн-навчання там, де це неможливо через причини пов'язані з безпекою, та за кордоном.

"За різними даними, від пів мільйона до мільйона дітей є за кордоном. Навчаються вони у місцевих школах, але при цьому хочуть отримати українські атестати та свідоцтва про закінчену базову освіту. Вони навчаються паралельно в українських школах, перенавантажуючись колосально", - сказав він.

За словами Лісового, за таких умов діти мають робити якийсь вибір. При цьому українській системі освіти потрібно зробити це так, щоб діти його не робили.

"Максимально спростити їм там навчання в школах, залишивши наше бачення. Це - залишити унікальні предмети, ураховуючи тут також складнощі синхронізації із нашими предметами", - сказав він.

Ще одним важливими завданнями є цифровізація та оптимізація доступу до освіти шляхом створення індивідуальних кабінетів.

"Це ключове, особливо в умовах, коли ми повинні відбудовуватися, коли ми повинні системно організувати роботу із донорами. Чітко ставити їм завдання. Нам потрібно тотально цифровізувати освіту. Це важливий момент", - сказав міністр.

До того ж, одним із пріоритетів Міносвіти є модернізація та трансформація системи професійної освіти. Лісовий зазначив, що такі заклади освіти потрібно трансформувати, в них потрібно інвестувати та об'єднувати в потужні регіональні професійні центри.