МОН предлагает сократить количество предметов в школе: что думают украинцы

Чиновник отметил, что имеются аргументы как "за", так и "против" такого сокращения, и призвал "поговорить откровенно".

Чем объясняется идея сократить предметы

Глава МОН обратил внимание, что в последние годы школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины.

"Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное", - пишет министр.

Так, он привел пример, что в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", при том, что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Поможет не отвлекаться на "лишнее"

В то же время ученики так или иначе сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные, отмечает Лисовый.

"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы обучающие программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение", - разъясняет он.

Выбор приоритетных дисциплин

Министр также обратил внимание, что в Украине в старшей профильной школе начиная с 2027 года ученики смогут выбирать направление, по которому желают учиться.

"Соответственно, это должно изменить подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", - говорит чиновник.

Таким образом глава МОН просит граждан делиться в комментариях к публикации в Фейсбук своим мнением по этому вопросу, и опытом посещения детей занятий в школах за границей.

Что думают украинцы

Пользователи сети весьма активно включились в обсуждение темы, и на момент выхода публикации под постом уже почти 2 тысячи комментариев. Ниже - некоторые мнения родителей учеников, собравшие наибольшую реакцию:

Учась в пятом классе в Германии мой сын успевал после школы отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одно-два домашних задач по математике и языку. В Украине он после школы (количество уроков на 2-3 больше) едва успевает посетить тренировки, а затем сидит до 23 или 24 часов выполняя домашние задания по всем предметам. Ребенок находится на грани от данной погрузки, и уже от спорта не получает удовольствия, зная сколько его ждет дома. Возможно, наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они и точно и несчастнее их!

Поддерживаю выборные предметы в старшей школе и сокращение количества предметов

Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий

По моему мнению и по моим наблюдениям дети перегружены. До этого сейчас образование конкурирует за украинских детей, выехавших в безопасные страны, там образование проще, нагляднее, развлекательнее. Многие ненужные предметы возникли из-за того, что многие годы разные люди хотели довести свою причастность к образованию, науке и внедрить хоть что-то Простоту и ясность не внедряли.

Идея замечательная, но что будет (с) реализацией с педагогами - практиками из разных областей! А у нас пишут люди программы, которые от практического образования далеки, а мы потом еще как-то придумываем как адаптировать к детям!..

Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий

Проблема есть другая - как усваивать предметы, когда в классах по 36 учеников? Нужно принять решение, что более 20 учащихся - это уже не класс, а "кружок". Необходимо решить эту проблему на государственном уровне, чтобы детям было уделено должное внимание учителей, чтобы дети усваивали уроки, чтобы учителя были не изнурены на уроках с таким количеством детей и имели удовольствие от общения. Это же не лекции читать... Понятно, что нужно дополнительное финансирование, но это прямые инвестиции в будущее наших детей. Пора решиться на решительные шаги реформирования среднего школьного образования, и не только его...

Необходимо уменьшить программный материал. Недавно у меня дочь спросила, где в жизни ей понадобится знание о том, что у крокодила в кровеносной системе венозная и артериальная кровь смешиваются. А интегралы, а еще куча лишнего, что должно изучаться в высшей школе. И так по многим предметам. И даже в истории (несмотря на то, что я историк) можно убрать многое лишнее. Нужно делать акцент на знании хода основных событий и их осмыслении, а не заучиванию множества дат, которые можно найти с помощью гаджета. Изменения очень нужны.

Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий