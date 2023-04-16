МОН предлагает сократить количество предметов в школе: что думают украинцы

В Украине могут сократить количество предметов, которые изучают ученики в школах. Инициатива, призванная в частности решить вопрос оптимизации обучающих программ, в настоящее время открыта для обсуждения в обществе.
Об этом сообщил министр науки и образования Украины Оксен Лисовый в своем Facebook.
Чиновник отметил, что имеются аргументы как "за", так и "против" такого сокращения, и призвал "поговорить откровенно".
Глава МОН обратил внимание, что в последние годы школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины.
"Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное", - пишет министр.
Так, он привел пример, что в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", при том, что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.
В то же время ученики так или иначе сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные, отмечает Лисовый.
"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы обучающие программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение", - разъясняет он.
Министр также обратил внимание, что в Украине в старшей профильной школе начиная с 2027 года ученики смогут выбирать направление, по которому желают учиться.
"Соответственно, это должно изменить подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", - говорит чиновник.
Таким образом глава МОН просит граждан делиться в комментариях к публикации в Фейсбук своим мнением по этому вопросу, и опытом посещения детей занятий в школах за границей.
Пользователи сети весьма активно включились в обсуждение темы, и на момент выхода публикации под постом уже почти 2 тысячи комментариев. Ниже - некоторые мнения родителей учеников, собравшие наибольшую реакцию:
Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий
Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий
Фото: скрин комментариев facebook.com / Оксен Лісовий
Ранее сообщалось, что в МОН Украины хотят вернуть максимум школьников за парты.
А также мы писали, что недавно в Киеве определились с датой завершения учебы в школах.