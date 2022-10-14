У МОН пояснили, що буде з осінніми канікулами в школах України

За словами заступника міністра, коли учні зі студентами повернуться за парти до класів та аудиторії - визначає влада на місцях, враховуючи ситуацію з безпекою.

Він додав, що вже з 17 жовтня (з понеділка) деякі навчальні заклади матимуть змогу відновити навчання в офлайн форматі.

"З наступного тижня форму навчання - онлайн, офлайн або змішана - визначатиме місцева влада та директори шкіл", - сказав Вітренко та уточнив, що остаточне рішення - за обласними військовими адміністраціями.

Щодо початку канікул цієї осені, то такі рішення також прийматимуться індивідуально для кожної області, населеного пункту та регіону.

Чиновник звернув увагу, що в МОН абсолютно не проти, якщо на місцях за рішеннями директорів та засновників шкіл канікули розпочинатимуться раніше запланованих термінів - достроково, чи навчання відбуватиметься у системі онлайн.

Звернімо увагу, що у Сумській області через ворожі обстріли та пошкодження ЛЕП вже вирішили розпочати в місцевих школах осінні канікули достроково - вже з наступного тижня.

Відео: на прес-брифінгу МОН пояснили, як проходитимуть канікули у навчальних закладах