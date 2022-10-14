У МОН пояснили, що буде з осінніми канікулами в школах України

В Україні у зв'язку з російськими масованими ракетними ударами по містах було ухвалено рішення перевести всіх школярів та студентів на дистанційне навчання. Перший заступник голови МОН України Андрій Вітренко пояснив, яка тепер ситуація із початком осінніх канікул.

Про це 14 жовтня чиновник розповів на брифінгу "Media Center Ukraine - Ukrinform".

За словами заступника міністра, коли учні зі студентами повернуться за парти до класів та аудиторії - визначає влада на місцях, враховуючи ситуацію з безпекою.

Він додав, що вже з 17 жовтня (з понеділка) деякі навчальні заклади матимуть змогу відновити навчання в офлайн форматі.

"З наступного тижня форму навчання - онлайн, офлайн або змішана - визначатиме місцева влада та директори шкіл", - сказав Вітренко та уточнив, що остаточне рішення - за обласними військовими адміністраціями.

Щодо початку канікул цієї осені, то такі рішення також прийматимуться індивідуально для кожної області, населеного пункту та регіону.

Чиновник звернув увагу, що в МОН абсолютно не проти, якщо на місцях за рішеннями директорів та засновників шкіл канікули розпочинатимуться раніше запланованих термінів - достроково, чи навчання відбуватиметься у системі онлайн.

Звернімо увагу, що у Сумській області через ворожі обстріли та пошкодження ЛЕП вже вирішили розпочати в місцевих школах осінні канікули достроково - вже з наступного тижня.

Відео: на прес-брифінгу МОН пояснили, як проходитимуть канікули у навчальних закладах